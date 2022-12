P. L.;

gyász;halálhír;fotográfus;Móricz-Sabján Simon;

2022-12-29 10:46:00

Elhunyt Móricz-Sabján Simon fotóriporter

42 éves volt.

42 éves korában elhunyt Móricz-Sabján Simon fotóriporter, a Népszabadság, a Manager Magazin és a Világgazdaság volt munkatársa - írja az Index.

Móricz-Sabján Simon Kiskunhalason született 1980-ban, fotóriporterként, dokumentarista fotográfusként dolgozott. A Pictorial Collective magyar fotográfus csoport honlapja szerint - amelynek alapítótagja is volt - 2003-tól 2016. évi bezárásáig a Népszabadság munkatársa volt, ezt követően dolgozott a Manager Magazinnál és a Világgazdaságnál. Személyes anyagaiban elsősorban az emberre és környezetére koncentrált, egy-egy témával akár évekig is foglalkozott.

Munkáival számos magyar és külföldi elismerést szerzett, kétszeres China International Press Photo Contest nyertes illetve Pictures of the Year International (POYi), NPPA Best of Photojournalism, Prix International de la Photographie, PDN, FCBarcelona Photo Award, Slovak Press Photo és ASPAward-dal is díjazták. 43 alkalommal nyert díjat a Magyar Sajtófotó Pályázaton, közöttük háromszor a MÚOSZ Nagydíját, 6 alkalommal a Munkácsi Márton díjat a legjobb kollekcióért, három alkalommal a 30 év alatti, legjobb teljesítményt nyújtó fotóriporter díját, és háromszor a legjobb hírképért járó Escher Károly-díjat.

Számos egyéni és csoportos kiállításon szerepeltek fotográfiái, magyar helyszínek sora mellett többek között Arlesban, Barcelonában, Chengduban, Denverben, Milánóban, Tbilisziben és Varsóban is.