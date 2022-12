P. L.;

2022-12-29 09:52:00

Nem felel meg a feltételeknek a szingapúri attasénak készülő Volner János, de a külügy felmentést ad neki

Hadilábon áll az akkreditált diplomával és a nyelvvizsgákkal is, de ez nem jelent akadályt.

Nemrégiben lapunk is beszámolt arról, hogy két, volt jobbikos politikus is a Szijjártó Péter vezette Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz igazolt: Volner Jánosból külgazdasági attasé lesz Szingapúrban, Bencsik János pedig várhatóan torontói főkonzulként folytatja karrierjét. Előbbiről most kiderült, hogy a feltételeknek igen bajosan felel meg, ám a külügy állítólag felmentést ad neki.

A hvg.hu ismertetése szerint a Volner János által betölteni kívánt pozícióhoz felsőfokú végzettség, a maláj vagy a tamil nyelv ismerete, ennek hiányában legalább egy, de inkább két nyelvvizsga, két év gazdasági, külgazdasági területen szerzett szakmai gyakorlat, továbbá a külgazdasági szakmai vizsga eredményes teljesítése, és B-kategóriás jogosítvány lenne szükséges. A lap a tartós külszolgálati pályázati rendszerről, valamint a kihelyező szerv által támasztott szakmai követelmények és azok teljesítésének részletes szabályairól szóló 6/2017. (VII. 10.) KKM rendeletre, valamint a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvényre hivatkozva azt írta, a leendő diplomatáknak akkor is egy sor feltételnek kell megfelelnie, ha az illető nem vezető, hanem beosztott diplomata pozíciót kap.

Ehhez képest Volner János nem annyira jeleskedik a fentebb említett feltételek teljesítésében, a politikusnak például saját önéletrajza szerint is csak egy Magyarországon „nem akkreditált” diplomája van, amit a kamuegyetemként is emlegetett oroszországi MUFO-n (Mezsdunarodnij Unyiverszityet Fundamentalnovo Obucsenyija) szerzett 2013-ban, ahol állítólag pénzért lehet diplomához jutni. A képzést online végezte el, a szóbeli vizsgákat pedig saját korábbi bevallása szerint magyarul teljesítette, helyi szinkrontolmács segítségével. Angolul elvileg tárgyalási szinten beszél, arról azonban nincs információ, hogy nyelvvizsgája is lenne.

A megkövetelt legalább két év gazdasági, külgazdasági területen szerzett szakmai gyakorlatot Volner valószínűleg tudja teljesíteni, ugyanis önéletrajza szerint 1994-től, rendőri karrierje után „az üzleti életben helyezkedett el, ahol cégvezetőként a kutatás-fejlesztés, a termékgyártás és a kereskedelem területén széles körű hazai és nemzetközi tapasztalatokra tett szert.”

A hvg.hu megkereste Volner Jánost, aki azonban nem akart nyilatkozni a diplomáciai megbizatáshoz szükséges feltételek teljesítéséről, és arról sem, mi vonzotta az Orbán-kormány külügyi szolgálatába, amikor 2017-ben még egyebek között arról beszélt, hogy romokban van a magyar diplomácia, Magyarország nemzetközi érdekérvényesítő képessége pedig "még a szocialista érában tapasztaltnál is alacsonyabb szintre süllyedt."

Arra a kérdésre, hogy Bencsik Jánossal ellentétben miért tagadta le néhány hete, hogy felkészülő diplomata, Volner János úgy válaszolt, hogy hivatalosan ő még nem tart itt a folyamatban, azaz még nem felkészülő diplomata, ugyanis nála még tart a biztonsági átvilágítás, a felkészülés pedig ezután következik.

Noha a törvény szerint Volner Jánosnak az első diplomáciai ranghoz elvileg szüksége lenne akkreditált felsőfokú végzettségre és egy felső, valamint egy középfokú nyelvvizsgára, a hvg.hu külügyi forrásai szerint emiatt nem kell aggódnia, ugyanis a törvény lehetővé teszi azt is, hogy a jelöltet gyakorlatilag minden követelmény alól mentesítsék. „Minden a jogszabályok szerint történik, a végzettség és nyelvismeret tekintetében pedig egyedi mérlegelése is van mód” - tájékoztatták a lapot.

Volner János egyébként a Jobbikból való távozása óta intenzíven segítette a kormánypártokat, egyebek között ő volt az, aki 2020-ban benyújtotta a törvényjavaslatot, amelynek értelmében 14 megyében 71 jelöltet kellett állítani ahhoz, hogy egy pártnak országos listája lehessen a választásokon, vagyis lényegében egy listára kényszerítette az ellenzéki pártokat.