Súlyos veseelégtelenségben szenved XVI. Benedek, Ferenc pápa állítólag már feladta neki az utolsó kenetet

2022-12-29 14:28:00

A nyugalmazott katolikus egyházfő folyamatos orvosi ellenőrzés alatt áll.

Súlyosbodó veseelégtelenségben szenved XVI. Benedek emeritus pápa - vette észre az Index Edward Pentin amerikai vatikáni tudósító tweetjét.

Lengyel lapértesülés szerint Ferenc pápa a betegek kenetét - vagy más néven utolsó kenetet - adhatta fel a 95 esztendős XVI. Benedeknek, amikor legutóbb a vatikáni Mater Ecclesiae kolostorban járt, ahol az emeritus pápa él.

Szerdán lapunk is beszámolt arról, hogy a korábbi katolikus egyházfő nagyon beteg, Ferenc pápa pedig imádkozásra szólította a híveket. A szentszéki sajtóközpontot vezető Matteo Bruni megerősítette, hogy súlyosbodott XVI. Benedek egészségi állapota. A szóvivő a helyzetet a nyugalmazott pápa előrehaladott korával magyarázta, hozzátéve, hogy XVI. Benedek folyamatos orvosi ellenőrzés alatt áll.

Correction: Benedict recently had a modification to a pacemaker that was fitted many years ago.