Rónay Tamás;

XVI. Benedek;Vatikán;Ferenc pápa;

2022-12-30 12:57:00

Felkészül a nagy útra XVI. Benedek

A Vatikán is elismeri: súlyos az emeritus pápa állapota. Az olasz lapok már temetésének körülményeit latolgatják.

Ahogy egy vatikáni forrás fogalmazott, a 95 éves XVI. Benedek emeritus pápa „úton van az Úr felé”. Ferenc pápa már szerdán közölte, nagyon súlyos az állapota, s a hívők imádkozzanak érte. Később a Szentszék közzé is tette az ima szövegét. Matteo Bruni vatikáni szóvivő később megerősítette, hogy Benedek állapota előrehaladott kora miatt "az elmúlt néhány órában súlyosbodott", de orvosai folyamatosan figyelemmel kísérik a helyzetet.

Az emeritus pápa rossz egészségi állapotáról szóló híreket követően a világ számos templomában és egyházmegyéjében imádkoztak érte, több plébánián imavirrasztást tartottak. Szülőhazájában, Németországban és szűkebb pátriájában, Bajorországban különösen nagy figyelemmel követik a fejleményeket. Rainer Maria Woelki kölni érsek - akit XVI. Benedek 2012-ben kreált bíborossá - és más papok is csatlakoztak az imára való felhíváshoz. Köztük volt Georg Bätzing, a Német Püspöki Konferencia elnöke és Limburg püspöke, Reinhard Marx müncheni bíboros, érsek, valamint Rudolf Voderholzer regensburgi püspök. Németországi szolgálata idején Regensburg különösen közel állt Benedek pápa szívéhez az ottani egyetemen tanított, testvére, Georg pedig itt volt karnagy, s e városban halt meg 2020 júliusában. A pápai trónról 2013-ban lemondó Joseph Ratzinger röviddel bátyja halála előtt járt utoljára Németországban, ekkor olyan hírek is megjelentek, hogy szülőhazájától is elbúcsúzott. Ezután végleg visszavonult a vatikáni Mater Ecclesiae kolostorba. Az utóbbi hónapokban fizikailag meggyengült, és egyre nagyobb nehézséget jelentett számára a beszéd. Súlyos állapota ellenére nem akarja, hogy kórházba szállítsák.

Mi történik, ha egy emeritus pápa meghal, és mi a pontos temetési protokoll? - ezt taglalja az olasz sajtó. A válasz nem egyértelmű, mert több mint kilenc évvel ezelőtti lemondása ismeretlen vizekre sodorta a Vatikánt, hiszen 600 év óta ő volt az első katolikus egyházfő, aki önként távozott Szent Péter trónjáról. Eddig a Vatikán nem tett közzé protokollt arra vonatkozóan, mi történik ilyen esetben. A legtöbb szertartást a Rituale Romanum című, a trienti zsinat (1545-63) után V. Pál által kiadott könyv írja le, de konkrétan erre vonatkozó passzus ebben sem szerepel.

A vatikáni szokások szerint, ha egy pápa meghal, latin nyelven hirdetik ki ennek bekövetkeztét, s egy orvos hivatalosan is igazolja azt. Az egyházfő halálát követő „sede vacante” (azaz „betöltetlen székhely”) alatt az ügyeket az Apostoli Kamara élén álló bíboros kamarás, azaz camerlengo irányítja, e posztot jelenleg Kevin Farrell amerikai bíboros tölti be. A camerlengo az orvos bejelentése után a pápa fejét óvatosan megkocogtatja egy ezüstkalapáccsal, miközben háromszor elismétli keresztnevét. Miután nem kap választ, hivatalosan is kimondja a pápa halálát.

A pápa teste ezután általában nagyrészt érintetlen marad. A Vatikán tiltja a boncolást, ezért a pápai lakosztályokat az új pápa megválasztásáig lezárják, bár általában biztosítanak egy bizonyos időt arra, hogy a bíborosok és a kúria tagjai végső búcsút vegyenek tőle. Amint a Vatikán készen áll arra, hogy a hírt megossza a világgal, a camerlengo feladata, hogy először a római helytartót, jelenleg Angelo De Donatis bíborost, a bíborosi kollégium dékánját, jelenleg Giovanni Battista Re olasz bíborost, valamint a Szentszékhez akkreditált nagyköveteket és az államfőket tájékoztassa.

A pápa holttestét ezután általában a Szent Péter-bazilikába szállítják, ahol a temetés előtt több napig nyugszik, hogy a bíborosoknak, a méltóságoknak és az államfőknek elég időt hagyjanak a Vatikánba való megérkezésre és a hívek is végső búcsút vehessenek tőle.

A pápa halálát hivatalos kilencnapos gyászidőszak, az úgynevezett "novemdiales" jelzi, amely az ókori római időkre visszanyúló szokás, bár a pápát a halála utáni negyedik és hatodik nap között kell eltemetni, kivéve nem részletezett "különleges okok" esetén, amint erről az 1966-ban megállapított normák rendelkeznek. XVI. Benedek esetében előfordulhat, hogy néhány ilyen formasághoz, például a novemdiales hagyományához nem ragaszkodnak, és más szertartásokat is elhagyhatnak. Tekintettel azonban XVI. Benedek korábbi státuszára, valószínűleg a temetése előtt ez esetben is több napot hagynának a nemzetközi küldöttségek Vatikánba érkezésére és arra, és hogy a hívek elbúcsúzhassanak tőle.

XVI. Benedek 2013-as visszavonulását követően akkori szóvivője, Federico Lombardi jezsuita atya arra utalt, hogy amikor eljön az idő, Benedek temetése kevésbé lesz fényes és formális, mint egy uralkodó pápa temetése, de túlmutat majd azon, ami egy bíboros halálakor szokás. Minden valószínűség szerint XVI. Benedek gyászmiséjét Ferenc pápa celebrálja. A modern történelemben ez lesz az első alkalom, hogy egy pápa elnököl elődje temetésén. Peter Seewald életrajzíró szerint az emeritus pápa jelezte, a Szent Péter-bazilika alatti kriptában lévő sírhelyet kívánja elfoglalni, amely II. János Pálé volt, mielőtt földi maradványait szentté avatása után a bazilika fő szintjére helyezték át.