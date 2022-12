P. L.;

Az Orbán-kormány az aggasztó kínai járványhelyzet ellenére sem tervez szigorítani a beutazáson

Egyelőre az Európai Unió sem léptet életbe kötelező intézkedést.

A kínai járványhelyzet fokozódása miatt - feltételezések szerint 250 millió koronavírusos lehet az országban és 9 ezren halhatnak meg naponta - több nyugati ország Covid-tesztet írt elő a Kínából érkezőknek, ezért a hvg.hu megkérdezte a Kormányzati Tájékoztatási Központot és a Koronavírus Központot terveznek-e bármi hasonló óvintézkezdést.

Válaszként a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) küldte meg számukra barokkos körmondatban a nagy semmit.

Hozzátették azt is, hogy Magyarországon a koronavírus-járvány jelenleg mérsékelt ütemben zajlik, ami a magas átoltottságnak is köszönhető, 3 903 679 fő a harmadik, 413 303 fő már a negyedik oltását is megkapta. Az oltatlanokat ismételten az oltás felvételére kérték.

A Guardian szerint az Európai Unió egészségügyi ügynöksége is azt közölte, hogy „nem indokolt” kötelező Covid-szűrést életbe léptetni a Kínából érkezőkkel szemben, mert szerintük az EU lakosságának magasabb az immunitása a Kínában jelenleg terjedő vírusvariánsokra.