P. L.;

Egyesült Államok;adóbevallás;Donald Trump;amerikai kongresszus;

2022-12-30 19:09:00

Nyilvánosságra hozták Donald Trump hat évnyi adóbevallását, elnökként is megtartotta a kínai bankszámláját

Nem éppen jeleskedett a közteherviselésben.

Az amerikai kongresszus illetékes bizottsága nyilvánosságra hozta Donald Trump 2015 és 2020 közötti adóbevallásait. Hagyomány szerint ezt az Egyesült Államok elnökeinek maguktól is kutya kötelességük lenne megtenni, ám a volt államfő valamiért úgy gondolta, hogy ő márpedig ezt nem teszi meg, és pert is indított az iratok titokban tartása érdekében, amit azonban elbukott a Legfelsőbb Bíróságon. Így most végül is megismerheti a nyilvánosság a mintegy 6000 oldalnyi dokumentumköteget.

A Guardian cikke szerint az irathalmazból körülbelül 2700 oldal Donald Trumpnak és feleségének, Melaniának személyes adóbevallásairól szól, több mint 3000 oldal pedig a volt elnök cégeihez tartozik. Az iratokat az érzékeny adatok (például bankszámlaszámok) elfedésével tették közzé.

A dokumentumok elemzéséből az derült ki, hogy 2015 és 2020 között több év is volt, amikor Donald és Melania Trump anyagi veszteségről számolt be, adót pedig csekély mértékben, vagy egyáltalán nem is fizetett - ilyen év volt 2020 is, ekkor állítólag a teljes évben nem fizettek szövetségi közterhet.

Kiderült az is, hogy az amerikai adóhatóság (IRS) Trump hivatali idejének első két évében nagyvonalúan elmulasztotta az ellenőrzést. A Fehér Ház azt közölte, hogy ezzel szemben Joe Bidennél a 2020-as és a 2021-es adóévre is tartottak ellenőrzést.

Richard Neal, az illetékes kongresszusi bizottság demokrata elnöke egy Pókember-idézettel kommentálta az információkat, vagyis hogy „a nagy erő nagyobb felelősséggel jár”, eszerint tehát a mindenkori elnök nem minősül közönséges adófizetőnek, mivel minden más amerikai polgárhoz képest nagyobb hatalmuk és befolyásuk van (ez utóbbit már nem Ben bácsi mondta Peter Parkernek - a szerk.). Richard Neal szerint a testület azt remélte, hogy az adóhatóság kiterjesztette a kötelező ellenőrzési programot, de ennek nem találták jelét, így ez a fejlemény az IRS kudarca is, már ami az előző amerikai vezetést illeti.

Az adóbevallások nyilvánosságra hozásáról az utolsó néhány napban döntöttek, amíg még a demokratáknak van többségük a kongresszusi testületben. Ők azzal érveltek, hogy az átláthatóság és a jogállamiság forog kockán, a republikánusok azonban ellenezték a lépést, mert az szerintük veszélyes precedenst teremt a magánélet védelmével szemben. Maga Donald Trump „radikális baloldali demokraták” ármánykodásának tartja a dolgot, ami sok ember számára fog szörnyűségeket eredményezni.

Mellesleg Donald Trump nyilvánosságra hozott adóbevallásaiból az is kiderült, hogy elnöksége alatt bankszámlákkal rendelkezett az Egyesült Királyságban, Írországban, a Szent Márton-szigeten és Kínában is. Ennek révén például 2020-ban a volt elnök közel 200 ezer dollárnyi adót fizetett Kínának, ami elég pikáns annak fényében, hogy Joe Bident a 2020-as elnökválasztási kampányban a többi között azzal vádolta, hogy „eladja az országot” Pekingnek.