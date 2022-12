Batka Zoltán;Frank Zsófia;

ünnep;Magyarország;gyász;halálozás;halotti bizonyítvány;

2022-12-31 15:30:00

Igazgatási szünet van, a gyász mellett kínzó várakozásra számíthatnak a családok, ha egy hozzátartozó most hal meg

Az igazgatási szünet miatt az ünnepek alatt több helyen nehézkesebb lett a halotti anyakönyvi kivonat kiállítása, ami tovább fékezi, nehezíti az eleve akadozó procedúrákat.

Édesapám karácsony előtt néhány nappal elhunyt. A temetkezési vállalatnál, ahol az ilyenkor szokásos ügyintézést is elvállalták, közölték, hogy normális esetben is 4-6 hét mire elkészül a halotti anyakönyvi kivonat, de most még hosszabb eljárásra kell felkészülni, mert az illetékes hivatalok többségében december 22-től január első hetének végéig szünetet tartanak energiatakarékosságra hivatkozva – jelezte egy olvasónk, hogy a nagy kormányzati spórolás miatt késedelmet szenved a halálesetekkel kapcsolatos ügyintézés. Pedig, hívta fel a figyelmet, sokaknál, például özvegyi nyugdíjak, közüzemi ügyek intézése szolgáltatások lemondása miatt is fontos lenne a haladéktalan ügyintézés.

A halotti anyakönyvi kivonatot az elhalálozás helye szerint illetékes önkormányzatokhoz tartozó anyakönyvi hivatal állítja ki, viszont – ahogy olvasónk is tapasztalta – a kormány január 6-ig közigazgatási szünetet rendelt el. Ügyeleti rendszert viszont mindenütt tartanak – igaz, tapasztalataink szerint nem mindenhol megfelelő hatékonysággal. Több önkormányzatnál is érdeklődtünk a megadott telefonszámon: volt, ahol azt a tájékoztatást kaptuk, hogy akár pár órán belül vagy másnap fogadni tudnak az ügyeletes irodában, de olyan is akadt, ahol azt kérték, hogy inkább várjuk meg a szünet végét, a szokásos nyitvatartást.

Hasonló tapasztalatokról számoltak be a lapunk által megkérdezett temetkezési vállalkozók. Mint mondták, az ünnepi zárás, főként a nagyobb településeken lassítja az ügyintézést. Ez elsősorban azért bosszantó – mondták – mert az utóbbi években egyre nehézkesebb a halott anyakönyvi kivonatok kiállítása, vagyis a már megszokottan lassú procedúra vált még vontatottabbá.

Mindez az érzelmi terhen túl azért is gond, mert a halálesetek után sok olyan ügy lehet, amit mielőbb el kell intézni, de a halotti anyakönyvi kivonat nélkül el sem lehet kezdeni. Ilyen például a különféle otthoni szolgáltatások lemondása. A Telekom is arról tájékoztatta lapunkat, hogy a hivatalos papírok bemutatása után tudják csak megszüntetni az elhunyt előfizetői szerződését. Így ameddig az iratra várni kell, fizetni kell a szolgáltatás díját.

Tóth Ádám közjegyző lapunk érdeklődésére azt mondta: tapasztalatai szerint, az utóbbi pár évben gyakrabban fordul elő, hogy hagyatéki leltárra alapesetben is 3-4 hónapot is várni kell. Ez az idő az ünnepek alatt még tovább nőhet. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a pandémia óta nem csak ünnepek esetén fordulnak elő őrületes csúszások. Volt olyan fővárosi önkormányzat, ahonnan hét-nyolc hónapos késéssel adták át a hagyatéki leltárakat. Feltehetőleg még mindig torlódtak az ügyek a covid idején megnövekedett halálesetek miatt.

Tóth Ádám említett egy másik, kevésbé közismert okot is arra, mi lassítja még a hagyatéki eljárásokat is. Mint mondta, 2024-ben egy új elektronikus ingatlan-nyilvántartást tervez bevezetni az állam. A közjegyző szerint ez hosszútávon hasznos lesz, most azonban sok nehézséget okoz: rengeteg pluszmunkát ad a közjegyzőknek. Emiatt – tette hozzá – egyes közjegyzőknél megduplázódott az ügyteher.