



2022-12-31 09:43:00

„Az a baj veled, hogy te mindent elpofázol” - ezt mondta Orbán Viktor a Századvég alapítójának

Gyurgyák János szerint mind a NER, mind az ellenzék jelenlegi „áltevékenysége” is megbukott.

„Volt bennem egy illúzió, hogy van egy társaság, annak vannak olyan tagjai akiket a hatalom érdekel, egy másik típusú embert pedig az intellektuális élet – ez voltam én – és van egy harmadik, akit a lóvé érdekel” - ezt mondta 90'-es években tapasztalt benyomásairól a Századvég folyóirat alapító tagja Veiszer Alindának.

A beszélgetésben a Telex szemléje szerint Gyurgyák János azt mondta, azért is maradt a háttérben, mert mindig is a háttérben akart maradni, emellett alkalmatlan politikusnak. Ebből Orbán Viktor egykori szavaiból is tudott következtetni. „Azt mondta nekem Viktor: János, az a baj veled, hogy te mindent elpofázol” - idézte fel.

„Egy olyan társadalommal kellett volna a reformokat elfogadtatni, akik homo kádárikuszok voltak, mind a mai napig homo kádárikuszok, és ezzel nem lehet mit kezdeni” - jelentette ki. Szerinte ez azt takarja, hogy a homo kádárikusz azt várja el, gondoskodjon róla az állam, miközben ő nem foglalkozik a politikával, azt majd más megcsinálja. Az első Orbán-kormány után lett számára világos, hogy Orbán VIktornak és Gyurcsány Ferencnek hívják a magyar politikát. Gyurgyák János kifejtette, a NER mind külpolitikailag, mind belpolitikailag megbukott,

Ugyanakkor megjegyezte, az az ellenzéki „áltevékenység” is megbukott, amit most csinálnak. „Úgy kellene kezdeni, hogy mea culpa, és visszalépni három lépést” - fogalmazott, majd hozzátette, hogy ameddig ez nem történik meg, addig reménytelen a helyzet.