Demokrácia csak ott van, ahol van közös terv a jövőre

Meg kell tanulnunk a bizalmat, a gyerekeinket demokráciára kell oktatni, mert lehet, hogy a rendszerváltást elpuskáztuk, de a következő esélyt – ha lesz ilyen -, nem szabad elengednünk. Ezt üzenték a szabad gondolkodású Szűcs Jenő történészre emlékező konferencia résztvevői.