Ezzel a címben szereplő megállapítással kezdődik az Osiris Kiadó gondozásában most megjelenő tanulmánykötet előszava. A szerzők úgy gondolták, kötelességük a legjobb tudásuk szerint sorra venni az ország legsúlyosabb problémáit.
Gyurgyák János szerint mind a NER, mind az ellenzék jelenlegi „áltevékenysége” is megbukott.
Meg kell tanulnunk a bizalmat, a gyerekeinket demokráciára kell oktatni, mert lehet, hogy a rendszerváltást elpuskáztuk, de a következő esélyt – ha lesz ilyen -, nem szabad elengednünk. Ezt üzenték a szabad gondolkodású Szűcs Jenő történészre emlékező konferencia résztvevői.
Nem akarta befolyásolni a kormányzati politikát kritizáló Hegymenet című tanulmánykötet megjelenését - állítja Török Ádám, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) főtitkára.
Unortodox tudományosság: Török Ádám akadémiai főtitkár úgy gondolta, hogy "politikai szempontból jobb lenne nekik, ha meg sem jelenne a kötet." Végül a jezsuiták adtak pénzt a tanulmánykötetre.