2022-12-31 11:04:00

Meghalt XVI. Benedek nyugalmazott pápa

Kilencvenöt éves volt.

Meghalt Joseph Ratzinger, aki 2005-től a 2013-ban történt visszavonulásáig XVI. Benedek néven pápaként vezette a katolikus egyházat. A szivárgó hírek szerint a nyugalmazott pápa súlyos veseelégtelenségben szenvedett, hivatalai utóda, Ferenc két napja feladta neki az utolsó kenetet.

Joseph Ratzinger 1927. április 16-án született a bajorországi Marktl am Innben, mélyen vallásos családban, amelyet üldöztek a nácizmussal szembeni kiállás miatt. 1941-ben így is a Hitlerjugend tagja lett – ez a 14 éves fiúknak 1939 óta kötelező volt –, 1943-ban pedig besorozták, a légelhárítás katonája lett, egy időre amerikai hadifgságba esett, amelyből 1945 májusában szabadult. Édesapja rendőr volt, őt és a bátyját, a három évvel idősebb Georg Ratzingert is 1951. június 27-én szentelték pappá Freisingben. Bátyja a regensburgi dóm egyházi karnagyaként ment nyugdíjba.

Joseph Ratzinger alig múlt harminc, amikor már egyetemi professzor, később dogmatikát és teológiát tanít Tübingenben, Münchenben és Regensburgban, utóbbi egyetem alelnöke. 1977-ben nevezték ki München érsekének, ekkor kapta a bíborosi címet is még VI. Pál pápától. Nővére, Maria Ratzinger 1991-ben bekövetkezett haláláig az ő bíborosi háztartását vezette.

A bíborosi cím után már gyors út vezetett felfelé a katolikus egyházi ranglétrán, 981-től a Vatikán Hittani Kongregációjának elnöke, 2002-től pedig a bíborosi kollégium dékánja.

Joseph Ratzinger II. János Pál pápa egyik legközelebbi tanácsadójának számított teológiai kérdésekben. Makacs konzervativizmusáról ismerték, több kritika érte, amiért egyértelműen kiállt a katolikus egyházban születő reformtörekvések ellen, akár az abortuszról, akár a nők egyházi szerepvállalásáról volt szó. Hallatta a hangját politikai kérdésekben is, Németországban keményen kivágta a biztosítékot, amikor szót emelt Törökország EU-tagsága ellen. 2005. április 24-én, 78 évesen lépett hivatalba, 2013-as lemondása óta visszavonultan élt a vatikáni Mater Ecclesiae kolostorban. a pápai állam területét nagyon ritkán hagyta el, utoljára akkor, amikor 2020 júniusában elutazott a bátyja temetésére.