Emberkereskedelem és nemi erőszak miatt Romániában letartóztatták a nőgyűlöletéről ismert brit-amerikai influenszert

nepszava.hu;

Románia;emberkereskedelem;influenszer;

2022-12-31 12:37:00

Andrew Tate-et korábban már több közösségi platform is kitiltotta a nézetei miatt.

Emberkereskedelem és nemi erőszak vádjával 30 napra é került a hímsoviniszta, nőgyűlölő kirohanásairól ismert Andrew Tate influenszert, korábbi profi kickboxert – írja az AP amerikai hírügynökség a szervezett bűnözés elleni román ügynökség, a DIICOT közlésére hivatkozva.

A brit-amerikai férfit csütörtök késő este vették őrizetbe testvérével Tristan Tat-etel együtt a román főváros, Bukarest körülvevő Ilfov megye északi részén. Két másik embert ugyancsk elfogtak, ők román állampolgárok. A helyi hatóságok közlése szerint mind a négyüket harminc napra letartóztatják. Ügyészségi gyanú szerint

Pénteken egyébként a konteóhívő Andrew Tate azt mondta, a „Mátrix” küldte ügynökei, de nem fejtette ki, pontosan mire is gondolt. Ezen a héten egyébként összetűzésbe került a 19 éves klímaaktivistával , Greta Thunberggel is, miután tweetelt egy képet magáról, amelyen egy Bugatti mellett áll, és azzal hencegett, hogy 33 autója van. Válaszul Greta Thunberg kilenc szóval úgy elküldte a francba, hogy a hímsovinizmus adta a másikat.

yes, please do enlighten me. email me at [email protected] https://t.co/V8geeVvEvg