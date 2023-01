P. L.;

2023-01-02 07:53:00

Az élelmiszerárstop megszüntetését kéri a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség

Több mint négyezer bolt zárhatott be tavaly az árstop okozta nyomás miatt.

Az élelmiszerárstop megszüntetését kéri a kormánytól a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség, mert szerintük az nyilvánvalóan nem érte el a célját.

Neubauer Katalin, a szövetség főtitkára az ATV Híradójának úgy azt mondta:

A CBA kommunikációs igazgatója, Fodor Attila is arról beszélt, hogy nagy terhet jelent az ársapka a kereskedőknek, hiszen a beszerzési és a fogyasztói ár közötti különbözetet nekik kell finanszírozniuk, az igény pedig csak egyre növekszik az idő előrehaladtával az árstopos termékekre. Hozzátette, jellemzően a vidéki kis- és családi vállalkozások vannak a legnehezebb helyzetben, hiszen a nagy üzletláncok a több ezer különböző termékükön még szét tudják dobni az árstop okozta veszteséget, a kisboltoknak azonban nincs lehetőségük erre.

Hornyák József, a Portfolio makroelemzője több ezerre becsüli azoknak a kisboltoknak a számát, amelyek kénytelenek voltak bezárni az ársapka nyomása miatt. „A tavalyi első félévben több, mint kettőezer kiskereskedelmi bolt zárt be, a második félévben minden bizonnyal folytatódott ez a kedvezőtlen tendencia, tehát tavaly akár több, mint négyezer kisbolt is bezárhatott” - fogalmazott, hozzátéve, az idei inflációt a tavalyinál is magasabbra jósolják, így nem várható kedvező változás a tendenciában.