Marnitz István;

üzemanyag;Magyarország;benzin;gázolaj;drágulás;

2022-12-31 14:21:00

A forint miatt drága a benzin, de most nő az ára a tárolási díj miatt is

A biztonsági készletek tárolási díjának emelkedése miatt január elsejével 3-3 forinttal nő a benzin és a gázolaj ára, így a 95-ösért 642, a gázolajért pedig 716 forintot kérhetnek a kutaknál átlagosan – közölte a Holtankoljak portál. A hatósági árak eltörlésével a kutakon ismét jelentős, több tíz forintos áreltérések is tapasztalhatók.

A biztonsági készletezési díj időről időre változik. A tétel idén furamód pont ama júliusi időszakban csökkent kevesebb mint felére - literenként közel nettó 2 forintra - amikor a fokozódó üzemanyag-ellátási zavarok miatt a kormány a készletek egy részét felszabadította a hazai kúttársaságok számára. Január 1-től viszont a szint literenként nettó 4 forintra áll be. Ez ugyan az év második feléhez képest duplázódás, az azt megelőző időszak jellemző értékeit nem éri el.

A készletezési díj alapvetően a tartalékok fenntartását fedezi, amely tevékenység az olajcégek „tulajdonában” lévő, ugyanakkor döntően állami befolyás alatt álló Magyar Szénhidrogén-készletező Szövetség (MSZKSZ) feladata. Az előírás az ország 90 napnyi igényének megfelelő szint, amit az elmúlt évtizedekben, éles vészhelyzet híján, a mérték gyakorta meg is haladott. Ugyanakkor augusztusig a szint 73 napra csökkent, ami novemberre se nőtt 75 nap fölé. A kormány részint a – schwechati finomító tavaszi meghibásodása miatt nehéz helyzetbe kerülő - OMV számára biztosított 47 millió litert. Ezt az osztrák olajcég – Balogh Tibor ügyvezető Portfoliónak adott december közepi nyilatkozata értelmében – mára, az év végi határidő előtt, visszatáplálták. Sőt ezt további 28 millió literrel meg is fejelik. A fennmaradó mennyiséget az MSZKSZ-nek 2023. április 1-ig kell visszapótoltatnia.

Magyarország ellátási helyzete folyamatosan javul: a szabályozási környezet lehetővé teszi a behozatal visszaépítését, a Mol pedig fokozatosan növeli finomítói termelését – közölték érdeklődésünkre az olajtársaságnál. A jelenlegi piaci körülmények lehetővé teszik az átmeneti intézkedések óvatos kivezetését, de továbbra is szem előtt kell tartaniuk az országos ellátásbiztonsági szempontokat. Elemzik a piaci helyzetet, vizsgálják a telepi készleteiket és ellátási elveiket hetente finomhangolják. (A Mol okfejtése leginkább úgy értelmezhető, hogy a hatósági árak december 6-i kivezetésekor tetőző üzemanyaghiány egyre enyhül és a Mol – mint a hatósági áras termékek egyetlen egykori nagykereskedője – azóta egyre több terméket biztosít a hazai kutak számára.)

A Brent típusú nyersolaj hordónként tegnap lapzártánkkor 83 dollárba került. Bár a kurzus a legközelebbi, december eleji, 76 dolláros mélyponthoz képest némi drágulásról tanúskodik, a hazai kútárakat is meghatározó mutató 2022. januári szintjén, még mindig bőven az Ukrajna elleni orosz támadás előtti szinten jár. Figyelemre méltó, hogy míg az idő tájt a hazai piaci árak is az – akkor már életben lévő – hatósági árhoz hasonló, 500 forint körüli szinten álltak, addig most, egyazon nyersolajárszint mellett, a közlekedőknek az akkori szintnél mégis literenként 150-200 forinttal többet kell fizetniük. Az okot szakértők egyértelműen az azóta eltelt időszak forintgyengülésében látják.