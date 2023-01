Két helikopter ütközött, négyen meghaltak a népszerű ausztrál strandon

MTI-Népszava;

2023-01-02 10:53:00

Három ember súlyosan megsérült.

Négyen meghaltak, hárman pedig súlyosan megsérültek, miután két helikopter összeütközött helyi idő szerint hétfő délután Ausztrália északkeleti parvidékén, Queensland állam egyik zsúfolt strandja közelében. A közeli Sea World vízi élménypark vendégei hatalmas robbanásról számoltak be. Annastacia Palaszczuk queenslandi miniszterelnök felfoghatatlan tragédiának nevezte a szerencsétlenséget.

A queenslandi hatóságok, illetve szemtanúk szerint az egyik helikopter fejjel lefelé landolt egy homokpadon, a balesetet észlelve a strandolók és a kiérkező rendőrök azonnal megkezdték a gép utasainak kimentését, elsősegélyben részesítve a sérülteket.

What has happened on the Gold Coast today is an unthinkable tragedy. My deepest sympathies are with each of the families and everyone affected by this terrible accident.