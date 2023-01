Ukrajna-EU csúcstalálkozót tartanak február 3-án Kijevben

Á. Z.;

Európai Unió;Ukrajna;csúcstalálkozó;

2023-01-03 11:13:00

Itt a bejelentés.

Pénzügyi és katonai együttműködés lesz a témája annak a csúcstalálkozónak, amelyet február 3-án tartanak Kijevben – jelentette be kedden Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hivatala.

Ez azt jelenti, hogy kiderült, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke mikor látogat Kijevbe, a politikus egy hétfői tweetjében ugyanis csak annyit árult el, nemsokára az ukrán ukrán fővárosba látogat.

We are supporting you through this winter with generators, light bulbs, shelters, school buses.



And we continue our strong financial assistance.



Soon we’ll start disbursing our €18 billion support package in monthly tranches.



I look forward to meeting you again in ???????? soon.