2023-01-03 18:47:00

Győzike: nagyon büszke vagyok, hogy Orbán Viktor a miniszterelnökünk

Saját bevallása szerint nagyon szereti Szijjártó Pétert, Kocsis Mátéval pedig három hete találkoztak először. Állítása szerint „elájult” attól, hogy mennyire szereti őt a Fidesz frakcióvezetője, mert nem gondolta volna.

Semmiféle haszon nincs abban, hogy fideszes vagyok - jelentette ki Gáspár Győző abban az interjúban amelyet feleségével, Beával közösen adott a Telexnek.

Azt mondta, sokan megvádolták őt azzal, hogy majd több munkát kap így vagy több helyre jut be így. Ezt azonban nem így megy. Megjegyezte, kapott hideget-meleget a csatlakozásért, mert „blablablablabla… De a Gáspár családról már előtte is tudható volt, hogy fideszesek vagyunk, az én lelkem már régen csatlakozott, csak nem vállaltam föl.”

Kifejtette, nem akart kérkedni, nem akart nagymenő lenni, ezt a háború hozta ki belőle. Alapítványuk saját pénzből megy, rengeteg embernek segítenek és nem kapnak állami támogatást. „Pedig most már elég sok jó ismerősöm van a Fideszben, de én a szívemből csináltam az alapítványt és nagy büszkeség volt az, hogy az egyik fiút elvittük a kórházba, megműtötték, hál’ istennek hazavittük, és segítjük őket. De ezeket nem publikáljuk, mert ebből is csak a bulvárdolog jönne ki, hogy jaj, azért csináltam, mert Fidesz-nyaller vagyok” - tette hozzá.

Ezért lehetett ott a fideszes álcivil szervezet karácsonyi partiján, ahol aztán Áder Jánossal fotózkodott.

„A választások előtt öt hetet a vejemmel végigdolgoztunk olyan keményen, hogy én tankoltam, az én pénzemből ment minden, és elmentünk városról városra, faluról falura, hogy »gyerekek, menjetek el szavazni, és szavazzatok a Fideszre«. Azt az öt hetet csodálatos öt hétnek tartom, és baromira örülök annak, hogy amikor a miniszterelnök úr kimondta, győztünk, ott állhattam a közelében. Nagyon büszke vagyok rá, hogy ő a miniszterelnökünk” - fogalmazott Győzike. Megvédte a benzinárakat, ugyanis szerinte azt nem Orbán Viktor tette drágává, hanem a kialakult helyzet. „Én azt gondolom, hogy az az érték, hogy Magyarországon nyugalomban tudunk élni, és el tudunk menni wellnesshotelbe, és tudunk Magyarországon vásárolni, és nincs háború, és nincs az, hogy az emberek egymást lövik” - fűzte hozzá.

Felesége hangsúlyozta, azt keverik szerinte össze az emberek, hogy ha valaki a Fidesz elveit vallja, az ugyanolyan szintű politikai tevékenységet jelent, mint mondjuk amit Szijjártó Péter csinál. Győző nem akar ilyen szinten politikai babérokra törni, hogy most ő teljesen politikus legyen. Neki eddig is megvolt a kis élete, eddig is a szórakoztatóiparban tevékenykedett, ugyanúgy, mint például Kis Grófó, aki szintén fideszes, de nem akar politizálni.

- magyarázta. Győzike kitért arra, hogy ugyan szereti Márki-Zay Pétert, de „úgy sajnáltam, tiszta szívemből, egyedül hagyták ott akkor, amikor a Fidesz győzött.”

„Egyébként az egészhez még annyi, hogy mondják, buta cigány gyerek meg hülye cigány gyerek – mindenki azt mond rólam, amit akar” - zárta a beszélgetést.