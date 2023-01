Szalai Anna;

Budapest;fővárosi önkormányzat;Kiss Ambrus;Láng Zsolt;energiaválság;rezsitámogatás;

2023-01-03 18:01:00

Hiába teljesítette Budapest az Orbán-kormány minden feltételét, így sem jutott a rezsitámogatásból

A fővárosi önkormányzat még bízik egy második körös rezsikompenzációban, a hoppon maradt hat kerületből öt viszont pert indítana.

– Kell lennie egy második körnek és abban a fővárosi önkormányzat is benne lesz – válaszolta meglepően töretlen optimizmussal Kiss Ambrus pénzügyekért felelős főpolgármester-helyettes a Népszavának, miután a kormány 44 milliárd forintos önkormányzati energiakompenzációs csomagjából egyetlen fillér se jutott Budapestnek.

„Természetesen minden önkormányzatnak, így a kerületeknek és a vidéki városoknak is szükségük van állami támogatásra az elszálló energiaárak miatt megugró önkormányzati kiadások fedezetéhez.

– vélekedett Kiss Ambrus. Már csak azért sem, mert szerinte akik tárgyaltak a kormány képviselőivel - Balla György miniszteri biztossal vagy Láng Zsolt kormánybiztossal -, azok mind ígéretet kaptak a támogatásra, ha teljesítik az önkormányzatoktól elvárt takarékoskodást. Márpedig a fővárosi önkormányzat már akkor ennek szükségességéről beszélt, amikor az Orbán-kormány prominensei még viccelődtek ezen.

A Miniszterelnökségtől egyébként sem a rendelet kihirdetése előtt, sem azóta nem kapott a városvezetés semmiféle üzenetet, tájékoztatást.

Mint arról beszámoltunk: a kormány 44 milliárd forintot osztott szét az elszálló energiaárak állami kompenzációjaként a 10 ezer lakos feletti települések közül 138 városi és 17 kerületi önkormányzatnak. A hétfő esti kormányrendelet indoklása szerint a támogatási összegek odaítélésénél az önkormányzatok egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességét és az energiatakarékossági tervüket is figyelembe vették. A Miniszterelnökség szerint mindenkivel tárgyaltak, aki elfogadta a meghívásukat. Mindez azonban nem ad teljes körű magyarázatot arra, hogy Budapesten a közel azonos lakosságszámmal – 25 ezer fő - és elég hasonló adóerő-képességgel rendelkező két fővárosi kerület közül Budavár önkormányzata miért kapott 88,5 milliót, míg Belváros-Lipótváros félmilliárd forintot, miközben a 37 ezres Terézvárosnak 76,7 millióval kell beérnie. Egyébként is nagy a szórás. A fővárosi skála másik végén lévő 72 ezer fős Csepel a VI. kerületi összeg tízszeresét kapta. Ez azért is meglepő, mert a fideszes polgármestert egyre hevesebben támadja az állami rezsibiztos Németh Szilárd.

Még ennél is nehezebben indokolható, hogy miért maradt ki a pénzosztásból a legnépesebb kerületek közé számító III., IV., IX., XI., XV. és XVIII. kerület. A legtöbb lakost számláló hat fővárosi kerületből így csak a szocialista vezetésű Angyalföldnek és Zuglónak jutott az állami támogatásból.

„Budapest lakosságának egyharmadától, összesen 620 ezer embertől tagadta meg az Orbán-kormány a budapestiek adóiból is fizetett rezsitámogatást pusztán azért, mert ellenzéki vezetésű önkormányzatokat választottak” – háborogtak a hoppon maradt DK-s kerületek vezetői. Egyetlen fillér segítséget sem kapott ugyanis a fővárosnak szánt 8 milliárd forintos rezsikompenzációból az öt DK-s polgármester által vezetett kerület – a III., a IV., a XI., a XV. és a XVIII. kerület –, valamint a független Baranyi Krisztina irányította Ferencváros sem. (A IX. kerület vezetőjét nem sikerült elérnünk.) A Demokratikus Koalíció fővárosi frakciójába az MSZP-ből ült át nem sokkal a 2019-es önkormányzati választások után Szaniszló Sándor XVIII. kerületi és Kiss László III. kerületi polgármester, míg Déri Tibor tavaly októberben lépett ki a Momentumból és ült át a DK fővárosi frakciójába.

A Demokratikus Koalíció polgármesterei bejelentették: pert indítanak az Orbán-kormány ellen. Mint kiderült a DK-s kerületvezetők közösen tárgyaltak volna a rezsikompenzációról, mert nem akartak egyénileg alkudozni Láng Zsolt kormánybiztossal, de erre nem kaptak lehetőséget. A polgármesterek szerint „az ország nem épülhet a kormánnyal kötött egyéni alkuk sorozatára”.

„Az újpesti emberek ellen döntött a kormány, amikor kihagyta a kerületet az energiakompenzációból” – válaszolta a Népszava kérdésére Déri Tibor IV. kerületi polgármester, aki szerint minden elvárásnak megfeleltek. Újpest elkészítette és a kért határidőre el is küldte az energiamenedzsment tervét, amely a különféle takarékossági intézkedések mellett energiahatékonyságot növelő beruházások indítását is tartalmazta. Mint mondta: az egyeztetésen is részt vettek volna, csupán annyi kérésük volt, hogy ezt együtt tehessék meg. Másrészt tudni szerették volna, hogy a kormány mi alapján dönt a támogatás összegéről, mennyi szerepet játszik ebben a lakosságszám, valamint az energiafogyasztás és költségadatok.

– összegzett Déri a Népszavának.

Nem igazán döbbent meg a mellőzésen Kiss László, Óbuda polgármestere, mivel ez a rendelet szerinte egyenesen következik az elmúlt évek kormányzati gyakorlatából. A Népszavának is megküldött levelében jelezte: az, hogy vannak ellenzéki kerületek, amelyek kaptak támogatást egyszerűen arról szól, hogy megossza a budapesti polgármestereket. Az viszont erősen meglepte, hogy szép számmal vannak közöttük olyanok, akik „megcsókolják a morzsákat dobáló kezet”.