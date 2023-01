P. L.;

2023-01-04 09:44:00

Orbán Viktor XVI. Benedek ravatalánál járt, aztán elment homárt enni a tengerpartra

Elnyerte a kormányfő tetszését az ebéd.

Tegnap lapunk is beszámolt arról, hogy Orbán Viktor és felesége, Lévai Anikó kedden délelőtt Rómában, a Szent Péter-bazilikában lerótta kegyeletét a szombaton elhunyt XVI. Benedek nyugalmazott pápa ravatalánál.

A La Repubblica azt írta, a miniszterelnöki házaspár ezt követően az olasz fővároshoz tartozó Ostia negyedben található, La Bussola nevű étterembe ment ebédelni, nem is akármit. A lap beszámolója szerint Orbán katalán módra elkészített homárt fogyasztott, Lévai Anikó pedig articsókás polipsalátát és halpástétomot evett. A La Repubblica megjegyzi, hogy nem más, mint „az európai populizmus szimbóluma” érkezett a főként tengeri fogásairól nevezetes, elegáns római étterembe.

A Canaledieci szerint Orbán Viktor tetszését elnyerte az ebéd, ami nem meglepő, ugyanis az éttermet az egyik legjobbként tartják számon az ostiai tengerparton. Különösen a nyers halból és kagylóból álló előétel, valamint a homár iránt fejezte ki elismerését. Felesége egy csokor virágot is kapott. Biztos ami biztos, a házaspárt az olasz carabinierik is védték, emellett a római magyar nagykövetség munkatársai is a helyszínen voltak.

Egy rövid videót is közzétettek a látogatásról, itt a miniszterelnök olaszul köszöni meg a pincérek munkáját.