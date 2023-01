Cristiano Ronaldo elmondta szaúd-arábiai bemutatkozóján, hogy nem levezetni jött Dél-Afrikába

P. L.;

Dél-Afrika;labdarúgás;Szaúd-Arábia;Cristiano Ronaldo;

2023-01-04 14:38:00

Fel sem tűnt neki a baki.

Amint azt múlt héten lapunk is megírta, Cristiano Ronaldo a szaúd-arábiai al-Nasszr futballcsapatához szegődött, és úgy tudni, évi 200 millió eurós fizetést kap, amellyel ő lesz a világ legjobban fizetett futballistája. A 37 éves portugál klasszis azóta megtartotta bemutatkozó sajtótájékoztatóját, ahol sikerült egy elég komoly bakit elkövetnie, ugyanis arról beszélt, hogy nem jelenti karrierje végét az, hogy Dél-Afrikába érkezett.

Természetesen csak nyelvbotlásról van szó, ugyanis a nyilatkozatában többször is emlegette Szaúd-Arábiát, angolul pedig a két ország neve némiképp hasonlít egymásra (South Africa, Saudi Arabia). Látszólag nem is tűnt fel neki a nyelvbotlás.

Igazolásának indoklásában a csatár megjegyezte, hogy egyedül Szaúd-Arábia verte meg a bajnokságot később megnyerő Argentínát a 2022-es katari vb-n, a helyi ligát pedig erősnek tartja, így nem foglalkozik azzal, hogy mások mit gondolnak a döntéséről.

????️ “Many people speak and give their opinion but they really know nothing about football. To be honest, I really don’t worry about what people say. I took my decision.”



Cristiano Ronaldo says he doesn’t care what people think of his move to Al-Nassr. ???????? pic.twitter.com/PqgkWcJden