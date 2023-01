Rostoványi András;

Egyesült Államok;képviselőház;Demokrata Párt;Donald Trump;Republikánus Párt;Kevin McCarthy;

2023-01-04 19:17:00

Tálibjaikra dühösek a republikánusok

Ellenzői három szavazási forduló után sem fanyalodtak rá McCarthyra, akinek egyebek mellett a szemére vetik, hogy a radikális vadhajtások kigyomlálására törekvő pártvezetés embere.

Ország-világ elé tárta belső megosztottságát, ezáltal súlyos kérdéseket vetett fel saját kormányzóképességét és az Egyesült Államok kormányozhatóságát illetően a képviselőházban szűk többségbe került Republikánus Párt, amikor 100 éve nem látott politikai dráma színterévé változtatták a kongresszus alsóházának keddi alakulóülését.

Az ellenzéki frakció tagjainak zöme ugyan állva tapsolta meg a házelnöknek jelölt kaliforniai Kevin McCarthyt, ám a párt szélsőjobboldali szárnyának, az úgynevezett szabadság kaukusznak egy része megakadályozta megválasztását a posztra. Ellenzői három szavazási forduló után sem fanyalodtak rá McCarthyra, akinek egyebek mellett a szemére vetik, hogy a radikális vadhajtások kigyomlálására törekvő pártvezetés embere. Az érintetteket még a szabadság kaukuszban nagy tiszteltnek örvendő Donald Trump volt elnök sem tudta rábírni arra, hogy kaliforniai politikusra szavazzanak.

McCarthy az első és második körben 203 voksot gyűjtött be, a harmadikban viszont már csak 202-t, miután egy képviselő elpártolt tőle - ezt követően a keddi ülést berekesztették. A kiszavazó eleinte 19, majd 20 republikánus a szabadság kaukusz két prominens tagja, Andy Biggs arizonai- és Jim Jordan ohio-i képviselő között osztották meg voksaikat. Másodszorra és harmadszorra viszont már egységesen Jordan mellé álltak, pedig az ohio-i politikus végig McCarthyra szavazott és másokat is erre buzdított. A republikánusok megosztottsága következtében a kisebbségbe szorult demokraták képviselőházi frakcióvezetője, a new york-i Hakeem Jeffries szerezte a legtöbb voksot a keddi fordulókban, aki mögé pártja mind a 212 képviselője felsorakozott.

A McCarthy-ellenesek konoksága a sajtóhírek szerint erős indulatokat váltott ki párton belül, a nyilvánosság előtt lefolytatott belharcok ugyanis nemcsak rossz fényt vetnek a republikánusokra, de a képviselőház is akadályozzák munkája megkezdésében. A mérsékeltebb képviselők fortyogó dühét jelzi, hogy a nebraska-i Don Bacon a “tálib huszak” gúnynevet aggatta rájuk - utalva kérlelhetetlen fanatizmusokra. Még a szélsőjobb szárnyon is megorroltak néhányan radikális párttársaikra, például a korábban erdőtüzet okozó zsidó űrlézer vizionáló, georgia-i Marjorie Taylor Greene, aki “destruktivisták”-nak bélyegezte a huszakat.

Utoljára 1923-ban történt olyan az Egyesült Államokban, hogy több szavazási körben döntöttek a házelnök személyről, akkor három nap után a kilencedik fordulóban lett meg a többség. McCarthy és ellenzői most is elhúzódó csatára számítanak, a sajtó az 1856-os rekordot emlegeti, amikor két hónapig és 133 körig tartott a választás.

Bár Joe Biden amerikai elnök és a Demokrata Párt jót is mulathatna azon, hogy az ellenzék bolondot csinál magából, a képviselőházi káosz a szövetségi kormányzatra nézve is vészjósló. Kétséges, hogy a republikánus pártvezetésnek lesz-e politikai mozgástere együttműködni a demokratákkal és megkötni a szükséges kompromisszumokat a törvényjavaslatok vagy akár a kormányzat működését szavatoló jogszabályok elfogadása érdekében.