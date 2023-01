Kuklai Katalin;

fegyvertartás;gumilövedék;

2023-01-04 17:11:00

Tisztelni kell a fegyverek erejét - majdnem tragédia lett a gumilövedékes pisztoly próbálgatásából

Egy 16 éves fiú gumilövedékes pisztollyal lőtte magát fejbe kedden Budapesten. Ennek a beszerzéséhez, tartásához semmiféle engedélyre nincs szükség, bár a megvásárlása 18 éves kor betöltéséhez kötött.

Budapest VII. kerületében lévő otthonában egy 16 éves fiú barátja társaságában próbálgatta a fegyvert, amikor az a legrosszabb pillanatban – amikor a fiú halántékánál volt – elsült. A lövedék áttörte a koponyáját, majd az agyába fúródott. Szerencsére a fegyver ,,csak" egy gumilövedékes pisztoly volt. A súlyos sérüléssel kórházba szállították. A Blikknek nyilatkozó édesanya biztos benne, hogy fia csak játszani akart, öngyilkossági kísérletről szerinte szó sem lehet. Azt nem tudta megmondani, honnan szerezte gyermeke a fegyvert. A rendőrség lőfegyverrel vagy lőszerrel való visszaélés miatt nyomoz ismeretlen tettes ellen.

Magyarországon az uniós csatlakozást követően, 2004. szeptember 3-án léptek hatályba a fegyvertartásra vonatkozó jogszabályok – mondta lapunknak Tóth István igazságügyi fegyverszakértő. Korábban technikai jellegű definíciójuk volt a lőfegyvereknek, 2004 óta azonban engedélyügyi kérdés, hogy mit szabad tartani és mit nem, és milyen feltételekkel. A jogszabály alapján például a muzeális jellegű fegyverek tartásához nem szükséges engedély, de a szakértő felhívta a figyelmet arra, hogy a megnevezés nem a fegyver korára, hanem a működésére utal. A gumilövedékes fegyver és a riasztópisztoly megszerzéséhez, tartásához szintén nincs szükség engedélyre, mert ez önvédelmi eszköz, azonban a viselése szintén engedélyköteles. Ez azt jelenti, tarthatjuk otthon a fegyvert, azonban nem vihetjük magunkkal az utcára sem táskában, sem a zsebünkben, sem más módon. Ehhez a rendőrség által kiadott engedély szükséges.

Az engedélyköteles lőfegyvereket a lakásban elzárva és a lőszereket is külön elzárva kell tárolni, ilyen előírás azonban az engedélymentes fegyverekre nem vonatkozik. „Az önvédelmi fegyvernek épp az a funkciója, hogy mindig kéznél legyen, tehát irreális lenne azt elvárni, hogy ne lehessen hozzáférni, amikor az emberre rászakítják az ajtót a betörők” – mondta Tóth István. „A lőfegyverek legalább 7,5 Joule energiával lövik ki a golyót, miközben a gumilövedékes fegyverekből akár 70-100 Joule energiával távoznak a lövedékek. Mivel a lövedék nem fémből vagy ólomból van, ezért a becsapódáskor lelapul, nagyobb felületen nyomja a támadott felületet, ezért a jogalkotó ezzel megengedőbb, annak ellenére, hogy 10-12-szer annyi energiát ad le, mint egy légpuska, amit már engedélykötelesnek minősít. Ezek a gumilövedékek képesek arra, hogy az ember fogát kiüssék, a szemét kinyomják, az ujját eltörjék, és képesek lehetnek áttörni a koponyacsontot is. Sok minden befolyásolja, hogy kinek milyen erős a csontozata, és az is fontos, hogy ennek a fiúnak melyik részén találta el a fejét a golyó, de komoly sérülést tud okozni egy gumilövedék is. Sajnos még mindig nincs benne a köztudatban ezeknek a fegyvereknek a veszélyessége. Meg kellene adni a kellő tiszteletet ezeknek az eszközöknek, annak az energiának, ami ezekből kijön.”

Az engedélymentesen megvásárolható fegyvereket a kereskedők nem adhatják el, de ha jön vele szülő, gondviselő, akkor együtt megvásárolhatják – mondta lapunknak Matuz Péter Zsolt, egy fegyverbolt tulajdonosa. „Néhány gyűjtő 1-2 havonta vásárol új eszközt. A vásárlást általában valamilyen esemény befolyásolja, például betörés, rablás a környéken vagy egy ismerőst ért atrocitás. Befolyásolják egyéb események is, mint a pandémia, háború. Jelenleg több mint 100 ezer ilyen eszközt tartanak a magyarok. Legnépszerűbbek a gáz- és riasztó pisztolyok, amelyek valamely népszerű gyártó modelljét másolják (Beretta, Glock, Colt), ezeknek az áruk is kedvező (30-120 ezer forint). A gumilövedékes pisztolyok - a törvényi változás miatt - jelentősen drágultak, 150-280 ezer forintba kerülnek. Ezek az eszközök rendeltetésszerű használat esetén nem halálosak, de igen nagy fájdalmat okoznak. Fejre, lágy részekre lőni tilos, mert ott már komolyabb sérüléseket okozhatnak. Ezt minden esetben elmondjuk a vásárlónak, hogy megértse: ha jogos a védelem, illetve ha végszükség esetén a bíróság előtt nem áll meg a történet, nem mindegy hogy 8 napon belüli testi sértés vagy esetleg halált okozó testi sértés az, amiért felelnünk kell. A boltunkban vásárolt fegyverekhez a vásárló írásban is megkapja a működésével kapcsolatos információkat, illetve a törvényi hátteret is. Minden esetben javaslom, hogy használat előtt az eszközt próbálja ki egy lőtéren, izolált környezetben, instruktor felügyelete mellett.”