Gumilövedékes fegyverrel lőnék a migránsokat

Lecsaptak a német hatóságok azokra a németekre, akik éles lőfegyvereket vagy gumilövedékes fegyvereket vettek. Német sajtóhírek szerint legalább 42 lőfegyvert adtak el csak német állampolgároknak egy cég weblapjáról. A magyar céget egy szélsőjobboldalinak tartott német férfi jegyeztette be, a webáruház honlapját azonban orosz vagy orosznak álcázott ír honlapról üzemeltetik - írta meg a Magyar idők.