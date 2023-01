P. L.;

Izrael;Jeruzsálem;fanatizmus;sírrongálás;

2023-01-04 19:16:00

Több mint harminc keresztény sírt rongáltak meg Jeruzsálemben zsidó szélsőségesek

Az anglikán egyház szerint az utóbbi időben megszaporodtak Izraelben a keresztényellenes támadások. Az izraeli rendőrség nyomozást indított.

Több mint harminc sírt gyaláztak meg Jeruzsálemben a Sion-hegyi protestáns keresztény temetőben, feltehetően zsidó szélsőségesek. Az anglikán egyház gondozásában lévő, történelmi jelentőségű temetőben kereszteket és sírköveket döntöttek le és törtek össze - számolt be a BBC.

Hosan Naoum anglikán érsek az ügyben úgy nyilatkozott, észrevették, hogy az utóbbi időkben megszaporodtak a gyűlöletbeszédek és a gyűlölet-bűncselekmények a térségben. Samuel Gobat jeruzsálemi püspök is arról beszélt, egyre gyakrabban fordul elő, hogy a keresztényeket leköpik az utcán, vagy megtámadják szent helyeiket.

Justin Welby canterbury érsek és a jeruzsálemi brit konzulátus is a támadók mielőbbi felelősségre vonását sürgette, a rongálást az izraeli külügyminisztérium is elítélte. A biztonsági kamera rögzítette a támadást, az elkövetők viselete alapján valószínűsíthető, hogy vallásos zsidók állnak a vandál akció mögött, s hogy vallási indíttatású volt a bűncselekmény. Az anglikán egyház szerint a keresztek elleni célzott rongálás is egyértelműsíti ezt.

Az anglikánok mellett evangélikusok nyughelyéül is szolgáló temetőt 1848-ban hozták létre, Jeruzsálem több korábbi prominens szereplője is itt van eltemetve. A tönkretett sírok közt van a 19. századi anglikán misszionáriusnak, Jeruzsálem protestáns püspökének, Samuel Gobetnek a nyughelye is. Ebben a temetőben temettek el négy, az első világháborúban az Osztrák-Magyar Monarchia hadseregével a Szentföldre került magyar katonát is.

Az ynet nyomán az MTI azt közölte, hogy a kárt mintegy 99 ezer 700 dollárra becsülik. Az izraeli rendőrség nyomozást indított a vandálok kézre kerítésére. Hasonló bűncselekményt követtek el 2013-ban is, amely miatt négy zsidó gyanúsítottat tartóztattak le.