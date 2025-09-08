Jeruzsálem: Parittya, vízágyú, nekilóduló erőszak (galéria)

Több százan megsebesültek Jeruzsálemben az Al-Aksza mecsetnél zajló összecsapásokban, mikor több ezer muzulmán hívő barikádozta el magát vasárnap éjjel az Al-Aksza mecsetnél, akik köveket gyűjtve készültek szembeszállni az izraeli biztonságiakkal. Az izraeli rohamrendőrök hétfő reggel behatoltak a Templom-hegyre, és tömegoszlató fegyverek, füstbombák és könnygáz, valamint gumilövedékek bevetésével vették fel a harcot a mecsetekbe szorult, hitük szerint az iszlám Mekka és Medina után harmadik legszentebb helyét, az Al-Akszát védő arab hívőkkel. Már pénteken és szombaton is összecsapások voltak a palesztinok és az izraeli rendőrök között Jeruzsálemben és további zavargásoktól tartanak a hétfői Jeruzsálem-napon, amelyen Kelet-Jeruzsálem 1967-es izraeli elfoglalását ünneplik az izraeliek.