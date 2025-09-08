Izraeli hatósági közlések szerint két terrorista egy buszmegálló felé nyitott tüzet Jeruzsálem észak részénnyitott tüzet. Egy rendőr és egy civil viszonozta a tüzet, és a helyszínen agyonlőtték a támadókat. A támadásnak sok sérültje van, köztük többeket életveszélyes állapotban vittek kórházba.
A tüntetők tüzeket gyújtottak az utakon és kövekkel dobálták haredi politikusok autóját, akiket az izraeli rendőrök mentettek ki. A tömeget vízágyúkkal és lovasrendőrökkel oszlatták.
A támadók várakozó autósokra nyitottak tüzet Maále Adumim városánál.
A két terrorista autójával, gépkarabéllyal és pisztollyal felfegyverkezve Jeruzsálem egyik bevezető útjához hajtott, majd ott kiszállva tüzet nyitottak a buszmegállóban álló civilekre.
Nem akarják, hogy Benjamin Netanjahu a háborút a hozzátartozóik kiszabadítása elé helyezze. A Gázai övezeteben egy ENSZ-iskolát is találat ért.
„Készen állok a cserére, bármire, ha ez szabadsághoz vezethet, ha így hazahozhatom a gyerekeket” – üzente Pierbattista Pizzaballa.
Tavaly a katolikus egyházfő viszonya meglehetősen fagyossá vált a Vlagyimir Putyin háborúját nyíltan támogató ortodox vezetővel.
Erős gesztust tesz régi szövetségesének a magyar miniszterelnök.
Az amerikai külügyminiszter Netanjahut és Abbászt is arról győzködte, hogy nyugtassák le a kedélyeket, ám ez nem csak a két vezetőn múlik, a felmérések azt mutatják, hogy az izraeli zsidók és a palesztinok egyszerűen nem bíznak egymásban.
Az elkövetőt a helyszínen lelőtték. A mentőszolgálat életveszélyesen súlyos sebesültekről is beszámolt.
Az anglikán egyház szerint az utóbbi időben megszaporodtak Izraelben a keresztényellenes támadások. Az izraeli rendőrség nyomozást indított.
Kombinált terrortámadás történt Jeruzsálemben szerda reggel. Bár az idei év példátlan merényletsorozatot hozott a zsidó államban, bombatámadásra 2016 óta nem volt példa.
A magyar köztársasági elnök az izraeli államfő meghívására érkezett, és találkozott Benjamin Netanjahu leendő miniszterelnökkel is.
Hat palesztint állítottak elő, Iszua Faridzs regionális együttműködésért felelős miniszter erőszakkal és szerepe félreértelmezésével vádolta a rendőrséget.
Magas szintű készültséget rendelt el az izraeli hadsereg Déli Parancsnoksága, a parancsnokság készen áll arra, hogy azonnal hadműveletet indítson a Gázai övezetben, ha ezt elkerülhetetlennek ítéli a kormányzat.
Kritikus ponthoz érkezett a hetek óta súlyosbodó izraeli politikai és biztonsági válság, s a kettő együttese elsöpörheti az alig tíz hónapja létrejött "tűz-víz" koalíciót.
Legkevesebb 59 sérült van.
Több százan megsebesültek Jeruzsálemben az Al-Aksza mecsetnél zajló összecsapásokban, mikor több ezer muzulmán hívő barikádozta el magát vasárnap éjjel az Al-Aksza mecsetnél, akik köveket gyűjtve készültek szembeszállni az izraeli biztonságiakkal. Az izraeli rohamrendőrök hétfő reggel behatoltak a Templom-hegyre, és tömegoszlató fegyverek, füstbombák és könnygáz, valamint gumilövedékek bevetésével vették fel a harcot a mecsetekbe szorult, hitük szerint az iszlám Mekka és Medina után harmadik legszentebb helyét, az Al-Akszát védő arab hívőkkel. Már pénteken és szombaton is összecsapások voltak a palesztinok és az izraeli rendőrök között Jeruzsálemben és további zavargásoktól tartanak a hétfői Jeruzsálem-napon, amelyen Kelet-Jeruzsálem 1967-es izraeli elfoglalását ünneplik az izraeliek.
A katolikus egyházfő a konfliktus kapcsán azonnali "testvéri" megoldást sürgetett vasárnap déli beszédében.
A kődobálásokra gázgránáttal, gumilövedékkel és vízágyúval válaszoltak az egyenruhások.
A magyar és cseh miniszterelnök faggatta Benjamin Netanjahu izraeli kormányfőt. A nap végén ellentmondásos hírek jöttek a megállapodásokról.
Három hetes vesztegzárat hirdetett a kormány, a korlátozások a zsinagógákat is érintik.
A férfi egy pisztolynak látszó tárgyat tartott magánál, és elfutott, mikor felszólították, hogy álljon meg. A rendőrök üldözőbe vették.
Kamra, lakóhely, rejtekhely, de akár egy nagyobb középület alagsori része is lehetett a Jeruzsálemben feltárt kőemlék.
Csütörtökön emlékeznek a 75. évfordulóra, Andrej Duda nem megy el, mert Putyin beszélhet, de ő nem.
Magyarország olykor a közös uniós állásponttal is szembeszállva áll ki Izrael védelmében. A palesztinok ilyenkor hiába tiltakoznak.
Héber feliratos, 2600 éves, kőből készült pecsétnyomót találtak a régészek Jeruzsálemben egy ásatáson - jelentette a Jediót Ahronót című újság honlapja, a ynet.
Keleti szomszédunk első európai országként jelentette be, hogy - Donald Trump úttörő példáját követve - átköltözteti diplomáciai képviseletét Tel-Avivból.