2023-01-05 09:09:00

Gyurcsány: a Fidesz fasiszta bűnszövetkezet lett

A volt miniszterelnök szerint a kormányzat szeretne túljárni a történelem eszén, de ez nem fog sikerülni nekik.

„Tönkremehet valaki úgy is és akkor is, ha ezt még nem tudja, mi több, ha esetleg még más se látja azt. Mert nem feltétlenül akkor megy valami tönkre, ha darabjaira hullik, hanem akkor, amikor már nem teljesíti létezésének értelmet adó feladatát” - írta kedd reggeli posztjában a Demokratikus Koalíció elnöke.

Gyurcsány Ferenc szerint a Fidesz már tönkrement, mivel semmit sem jelent számukra Kölcsey parancsa, miszerint „a haza mindenek előtt”.

- jelentette ki. A volt miniszterelnök azt hangoztatta, „uralkodtak a mi környékünkön náluk aljasabb rendszerek is”, ideig-óráig, azonban a történelem eszén nem lehet túljárni, hiába is próbálkozik ezzel a Fidesz. Mert a történelmi élet sikerességének záloga nem a fizikai nagyság, hanem a szellem, az erkölcs nagyszerűsége. Akiből ez hiányzik, az bukni fog. A Fidesz bukni fog - tette hozzá.

Megjegyezte, tönkremehet több ellenzéki párt is, mivel esetükben is lehet az a helyzet, hogy látszólag még vannak, de valójában már nincsenek. A vegetálás ugyanis nem egyenlő az élettel. „A valóban működő ellenzéki párt kormányzóképes, szervezett, alternatív politikai erő. Akik ezen képességeket nem birtokolják, azok még ha láthatóak is, de már tönkrementek. Ezek az ellenzéki pártok talán még nem vesztek el örökre, de ha valóban működni akarnak, akkor újra össze kell őket rakni. Ki-ki maga sorsának kovácsa. Mi is. 2023” - zárta sorait Gyurcsány Ferenc.