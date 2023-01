Rónay Tamás;

Németország;hackerek;

2023-01-06 13:14:00

Tálcán kínálják az adatokat a kémeknek a német vállalatok

Egy médiajelentés szerint külföldi titkosszolgálatok és más lehetséges szabotőrök szisztematikusan kutatnak az interneten a német digitális, elektromos és gázhálózatokra vonatkozó információk után, nem is sikertelenül.

A Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal még december elején az egyes vállalatoknak kiküldött, a Süddeutsche Zeitung csütörtöki számában idézett "Biztonsági tanácsok az üzleti élet számára" című jelentése nagy riadalmat keltett. Az üzenet lényege: gyakorlatilag minden olyat adatot, képet, térképet és építési tervet, amelyet az áram-, gáz- és szélessávú hálózatok üzemeltetői önként vagy kormányzati követelmények miatt feltesznek az internetre, külföldi titkosszolgálatok és "más elkövetői csoportok" elcsenhetnek. Nyersebben megfogalmazva a német vállalatok, hatóságok többé-kevésbé ingyenesen biztosítják a potenciális szabotőrök és kémek számára a potenciális támadáshoz szükséges logisztikai információkat.

A levél hátterében egyebek mellett a német vasúttársaság, a Deutsche Bahn két üvegszálas kábelaknája ellen 2022 októberében elkövetett támadás áll, amellyel eddig ismeretlen tettesek órákra megbénították a vonatforgalmat Észak-Németországban. Az eset elsősorban azért keltett feltűnést biztonsági körökben, mert nemcsak egy berlini kábelt, hanem az 500 kilométerre lévő hernei helyettesítő vezetéket is elvágták. Az elkövetőknek tehát nagyfokú bennfentes tudással kellett rendelkezniük. Ennek megszerzéséhez azonban nem is kellettek különösebb hacker-ismeretek. Sok esetben ugyanis viszonylag könnyen lehallgatható adatokról van szó, vagy rosszabb esetben akár olyan információkról, amelyek teljesen védtelenül keringenek a neten.

Ami még ennél is nagyobb baj: mivel a vállalatok a válsághelyzetekre vonatkozó részletes utasításokat is feltették az internetre, így a titkosszolgálatok és a terrorista csoportok lehetőséget kaptak arra, hogy egy támadás után "megszakítsák vagy legalábbis megzavarják a vészhelyzeti eljárásokat”, idézi a jelentést a Süddeutsche Zeitung. Sok vállalat kezdeményezte, hogy nézzék át az összes fényképes adatbázist, brosúrát és belső bemutatót, és távolítsanak el mindent, ami a hálózat leginkább veszélyeztetett területeire vonakozik. Emellett a kritikus csomópontok fizikai felügyeletét is fokozták, bár nyilvánvaló, hogy senki sem képes éjjel-nappal szemmel tartani több százezer kilométernyi csövet és kábelt.

Akad egy másik bonyolító tényező is: "Az iparágban, a minisztériumokban és felügyeleti hatóságokban számos, több ezer tagot számláló munkacsoport működik, amelyekben információkat és térképeket cserélnek. Könnyen elveszíthetjük a fonalat, hogy pontosan kinek van hozzáférése ehhez az anyaghoz" – mondja egy bennfentes a német lapnak. Nem túlzás azt állítani tehát, hogy az infrastruktúra működése szempontjából létfontosságú adatokat szinte tálcán kínálják a rosszindulatú kémeknek, ami most különösen veszélyes az ukrajnai háború, az orosz hackerek fokozódó aktivitása árnyékában.