Hackerbotrány: hiába állítják, hogy a „katonai struktúrára vonatkozó” érzékeny adat nem került ki, az iratok közt lehetnek az Orbán-kormányra nézve kínosak

A kabinet is elismerte, hogy feltörték a Védelmi Beszerzési Ügynökség informatikai rendszerét. A hackerek pénzt követelnek és már képernyőmentéseket is közzétettek, amely azt sejteti: érzékeny katonai adatokhoz is hozzájuthattak.