Á. Z.;

2023-01-05 17:00:00

Újra Matolcsy Ádám barátjának a cége nyerte a Matolcsy György vezette MNB kommunikációs tenderét

Csak kérni kell, és jön a közpénz.

Elég jól kezdődik az Száraz István számára, a vállalkozó cége, a Frank Digital Kft. legalábbis újra befutó lett az MNB kommunikációs feladatokra kiirt, 3,3 milliárd keretösszeg tenderén – derül ki az rtl.hu cikkéből.

„A pályázó rendkívül alapos, színvonalasan felépített és kivitelezett kampánytervet nyújtott be, amit az ajánlatkérő jól tudna használni az üzeneteinek hatékonyabb célba juttatására” – hangzik pályázat méltatása, amely hozzáfűzi, hogy a győztes „figyelt” az MNB eddig követett kommunikációs stílusára. Figyelni amúgy nem volt túlságosan nehéz, Száraz István az MNB-elnök Matolcsy György fiának, Matolcsy Ádámnak a barátja, ő volt az, akitől Matolcsy Ádám 2017-ben New Wawe Media Group Kft.-t, illetve ezzel együtt az Origót. Vételárról nem árultak el részleteket, de a New Wave Media Group Kft. a portált 2015 december közepén vásárolta meg 4,2 milliárd forintért a Magyar Telekomtól. (2016 áprilisában aztán kiderült, hogy az MNB alapítványai a New Wave Media Group Kft. hozzávetőlegesen 350 millió forinttal támogatták, amiből hatalmas botrány lett, a VS néven elindított hírportál végéhez vezetett.)

A Franky Digital Kft-t-t 2014-ben alapították, közvetve, a Dry Digital Kft. révén áll Száraz István tulajdonában, 2019 óta mindig befutó volt, legutóbb hárommilliárd forintos keretösszegért.