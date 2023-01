nepszava.hu;

Demokratikus Koalíció;Szaniszló Sándor;rezsitámogatás;

2023-01-05 15:15:00

Niedermüller Péter már úton volt a tárgyalásra, ezért kapott kerülete rezsitámogatást az Orbán-kormánytól

Legalábbis ezt állítja a DK fővárosi frakcióvezetője. Szaniszló Sándor közölte, pénteken elindítják a kabinet elleni pert, a kimaradt kerületek egyenként 471 500 000 forintot kérnek.

Közérdekű adatigényléssel szeretné megtudni a Demokratikus Koalíció, hogy milyen szempontok mentén döntötte el az Orbán-kormány, hogy kinek jár rezsitámogatás - erről beszélt a párt fővárosi frakcióvezetője a Spirit FM Aktuál című műsorában csütörtökön.

Szaniszló Sándor - aki a XVIII. kerület polgármestere is - azt tartotta volna elfogadhatónak, ha egy jól látható számítási struktúra alapján osztották volna ki a kerületeknek azt, amit végül megkaptak. Arra a felvetésre, hogy a szintén DK-s Niedermüller Péter vezette kerület kapott pénzt, úgy reagált: a támogatás alapfeltétele volt, hogy minden város és kerület benyújtsa az energiamegtakarítási menedzsmenttervét, ezt mindenki meg is tette. Minden dokumentumot be is fogadtak, de csak utólag derült ki, hogy mindenkivel szeretnének személyesen is tárgyalni. Niedermüller Péter már úton volt erre a tárgyalásra, amikor szóltak neki, ezért úgy döntött, ott lesz a megbeszélésen.

A tervek szerint a korábban általuk bejelentett pert még pénteken elindítják. Kitért arra is, hogy együtt szerettek volna megjelenni, azonban erre nemet mondtak. A polgármester úgy látja, az volt a kormányzat szándéka, hogy szembeállítsák egymással a fővárosi polgármestereket. Jelezte, ha kell, Strasbourgig mennek, de a saját igazukat ki fogják járni.