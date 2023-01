P. L.;

2023-01-06 17:51:00

Schadl György felesége visszadátumozta a papírokat, valaki 38 millióért szerzett meg egy 450 milliós villát

A felelősöket nem csak a végreajtók között kell keresni.

Egy évvel korábbi, 2020. májusi dátum szerepel annak a végrehajtási-árverési eljárásnak a dátumaként, amellyel valaki 38 millió forintért szerzett meg egy 450 millió forintot érő villát. Ehhez képest az ingatlant csak egy évvel később verték dobra, egy földhivatali érvényességi pecséten is ez szerepel - írja a Blikk.

A lap szerint az ügyet Schadlné Baranyai Helga, Schadl György, a bírósági végrehajtói kar letartóztatott elnökének felesége intézte, aki azonban több ponton is hibázott, a valós eljárásnál egy évvel korábbi dátummal jelzett iratról több aláírás, pecsét, tanú is hiányzik.

A kisemmizett Vajda Beatrix a Blikknek elmondta, 450 millió forintot ért a péceli háza, amikor volt férjének felhalmozott tartozásai miatt végrehajtás indult a megterhelt ingatlanra.

Vajda Beatrix azt is közölte, hogy az iratot közjegyző előtt másoltatták, majd azonnal csatolták az ügyben korábban tett feljelentéséhez. „Sajnos, az, hogy ezt a nagyon csúnya bakit, ami nem lehet véletlen, keresztül lehetett vinni a helyi bíróság és a földhivatal rendszerén is, ismét azt bizonyítja, hogy a korrupt végrehajtóknak a hatóságok tagjai között is voltak cinkosai, nem véletlenül vittek el az ügyészek minden iratot, ami a házammal kapcsolatos” - tette hozzá.

Amennyiben bebizonyosodik, hogy Schadl György felesége meghamisította a dátumot, a szerződés érvénytelenné válik. Vajda Beatrix ügyvédje, Baracz Vilmos a Blikknek szintén azt mondta, hogy nem csak a végrehajtók között kell keresni a felelősöket. A nyomozók most azt vizsgálják, kik nyújtották be az új tulajdonosi bejegyzési kérelmeket a botrányos áron megszerzett ingatlanokra – végrehajtók, jogi képviselők, hivatalnokok, bírók, vevők mind tudhattak arról, hogy a töredékáron, bűncselekmény révén játszanak át ingatlanokat –, ám a folyamatban lévő eljárás érdekeire hivatkozva bővebb tájékoztatást nem adtak.