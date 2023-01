Czene Gábor;

2023-01-06 21:21:00

Hiába engedték ki Agócs Jánost, nem tért vissza

Elvileg nincs akadálya annak, hogy az előzetes letartóztatásból kiengedett Agócs János újra betölthesse az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) elnöki tisztségét, a jelek szerint azonban ezt ő sem ambicionálja.

Ahogyan arról tavaly szeptemberben elején beszámoltunk, Agócs Jánost kenőpénz átadásakor tetten érték egy kecskeméti csárdában. Az ORÖ egyik elnökhelyettese, ifjabb Farkas László, Tiszabura polgármestere elsőként a Népszavának nyilatkozva ismerte el: ő volt az, aki a hatóságokkal mindvégig együttműködve 18 millió forintot adott át neki annak fejében, hogy Agócs lemond a javára az elnöki posztról. Az előzetes megállapodás értelmében ifjabb Farkas további 12 milliót is fizetett volna, ám ez már nem történt meg: a hatóság emberei a helyszínen lekapcsolták a korrupciós bűncselekménnyel gyanúsított Agócs Jánost.

Az ORÖ elnöke előzetes letartóztatásba került, az elnöki teendőket az aláírási joggal felruházott általános elnökhelyettes, Lakatos Oszkár vette át. Agócs János letartóztatását ez év január 2-ig meghosszabbították, de már a határidő lejárta előtt, novemberben szabadlábra helyezték, miután beismerő vallomást tett. Az elnök azóta nem jelent meg az ORÖ közgyűlésein.

Agócs Jánost nem sikerült elérnünk. Lakatos Oszkár arról tájékoztatta lapunkat, hogy az elnöki teendőket továbbra is ő látja el, Agócs János pedig január közepéig szabadságon van. Tudomása szerint mindeddig nem emeltek vádat ellene. Ahhoz, hogy Agócs újra ténylegesen az ORÖ elnöke legyen, az aláírási jogot is gyakorolnia kellene. Lakatos Oszkár közlése szerint ennek elintézése – bár elméletileg nincs akadálya – nem egyszerű procedúra, heteket venne igénybe. Ám Agócs János sem kezdeményezte, hogy a valóságban is betölthesse az elnöki tisztséget, igaz, hivatalosan a posztjáról sem köszönt le.

Kérdésünkre, hogy Agócs milyen állapotban van, Lakatos csak annyit mondott: korábbi balesete miatt rendszeresen jár orvosi kezelésre. Az általános elnökhelyettes hozzátette, hogy az előzetes letartóztatásban töltött időszakban Agócs nem kapott tiszteletdíjat.