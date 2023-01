Korom Milán;

átigazolás;

2023-01-06 20:36:00

Csúcsjátékosok ingyen – Úgy fest, Lionel Messi marad, de sokan távoznának

Január elsején megnyílt az átigazolási piac, ilyenkor pedig igencsak kapóssá válnak azok a futballisták, akiknek a nyáron lejár a szerződésük.

Kapusok

A Manchester United 32 éves, 45-szörös spanyol válogatott játékosa, David de Gea szerepel listánk első helyén a kapusok között. A jelenleg 15 millió euróra taksált hálóőr szerződésében szerepel egy egyéves opció, ám ezt klubja biztosan nem fogja aktiválni de Gea heti 375 ezer fontos fizetése miatt. A felek tárgyalásban állnak egymással, a klub szeretné csökkenteni játékosa fizetését, aki hajlik is erre, mivel 2011 óta erősíti a vörös-ördögöket, s Manchesterből szeretne visszavonulni. Ugyancsak 15 milliót ér a 8-szoros orosz válogatott Matvei Safonov (Krasznodar), ám sokkal többet cikkeznek a 34 éves Yann Sommerről, aki a Bayern München radarján található Manuel Neuer sérülése miatt.

Védők

Nemcsak posztján, az összes játékos közül a 27 éves Milan Skriniar a legértékesebb futballista, akinek fél év múlva lejár a szerződése. Klubja, az Inter már többször is javított ajánlatán, a szlovén védő viszont továbbra is kivár. A hírek szerint január 20-ig kapott ultimátumot, amennyiben addig sem ír alá átadólistára kerül, s új csapatok keresnek neki, mivel nem szeretnék a nyáron ingyen elveszíteni.

Evan Ndicka szinte biztosan távozik Frankfurtból, a 23 éves bal lábas középhátvéd iránt a hírek szerint az Arsenal mellett a Barcelona, a Manchester United és a Sevilla is érdeklődik. A top tízes listára nem fért fel a 22 milliós értékével Caglar Söyüncü. A 26 éves török középhátvéd a nyáron még 45 milliót ért, azonban mivel vonakodott új szerződést aláírni, így a Leicesternél kegyvesztetté vált, az ősszel mindössze 162 percet játszott. Klubja szeretne túladni rajta, a játékos a hírek szerint szóban már megállapodott az Atlético Madriddal, kérdés, hogy a vételárban meg tudnak-e egyezni, vagy majd csak nyáron költözik Spanyolországba.

Középpályások

Youri Tielemans személyében egy újabb Leicester-játékos a listán, a belga középpályás eltökélt szándéka, hogy távozhasson, menedzsere már korábban is tárgyalt az Arsenallal. A felnőtt csapatban hét játékosnak is lejár a nyáron a szerződése a Leicester Citynél, Brendan Rodgers vezetőedző pedig jelezte a klubvezetésnek, minden olyan futballistát adjanak el, akik már nem akarnak a klub színeiben játszani.

Értékben két Chelsea-játékos következik a listán Jorginho és N’Golo Kanté személyében. A londoni kékek vérfrissítésre készülnek, ugyanis nagyon küzdenek a friss világbajnok Enzo Perez (Benfica) megszerzéséért. Jorginho ügynöke tárgyalásban áll a Chelsea-vel, de hallani a Newcastle és a Napoli érdeklődéséről is, míg a hosszú ideje sérüléssel bajlódó Kantét a Barcelona szeretné megszerezni.

Éppen nem fért be a top tízbe a Lipcsében futballozó Konrad Laimer. A 28 millióra taksált, 25 éves osztrák a hírek szerint a Bayern Münchenhez tart, míg a franciákkal a vb-n jól szereplő Adrien Rabiot iránt a Premier League-ből mutatkozik érdeklődés, ám nem kizárható, hogy marad a Juventusnál, lévén évi 7 millió eurós ajánlatot kapott.

Életkoruk miatt esélyük sem volt a top listára felkerülni olyan játékosoknak, mint Toni Kroos, Luca Modric vagy Sergio Busquets. A 33 éves német korábban úgy nyilatkozott, Madridból szeretne visszavonulni, utóbbi két játékos viszont Szaúd-Arábiából kaphat ajánlatot.

Támadók

Noha Lionel Messi már 35 éves, még így is 50 millióra taksálják az értékét. A friss világbajnok a hírek szerint szóban már megegyezett a PSG-vel a folytatásról, ám még hivatalos bejelentés nem történt. A Real Madridnál is hét futballista szerződése jár le, köztük szerepel az ugyancsak 35 esztendős Karim Benzema is, aki a hírek szerint 2024-ig fog hosszabbítani.

Jóval nagyobb esély mutatkozik Wilfried Zaha távozására, a 30 éves támadó évek óta a Crystal Palace egyik legjobb futballistája. Az ősszel hat gólt lőtt a bajnokságban, így kérőből aligha lesz hiány. Ugyancsak kapósnak tűnik Marcus Thuram, aki a katari világbajnokságon megcsillogtatta tudását. Az év első felében 10 gólt lőtt a Bundesligában, tucatnyi csapattal boronálták össze, ami nem meglepő, mivel a Mönchengladbach a hírek szerint 12-15 millióért hajlandó lenne eladni.

A mindössze 18 esztendős Youssoufa Moukoko nehéz döntés előtt áll, ugyanis bővelkedhet ajánlatokban. A Dortmund évi hatmillió eurós fizetéssel marasztalja, ám a hírek szerint a kameruni származású német csatár nem elégedett ezzel. Esetében a Barcelona, a Chelsea, valamint a Manchester United érdeklődéséről olvasni.