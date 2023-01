P. L.;

2023-01-08 09:59:00

Kukában landolhat a hajdúnánási MotoGP-pálya terve, miután elszórtak rá több mint négymilliárd forintot

65 milliárdosra tervezték a beruházást.

Az eredeti tervek szerint 65 milliárd forintból építették volna meg a hajdúnánási MotoGP-pályát, 2024-ben pedig már meg is rendezték volna rajta az első versenyt, előfordulhat azonban, hogy az egészből nem lesz semmi, pedig több mint négymilliárd forintot már el is költöttek rá az elmúlt években - írja az rtl.hu.

Erről eredetileg Tiba István, a térség fideszes országgyűlési képviselője beszélt a Hajdúnánási Televíziónak december végén. Úgy fogalmazott:

A projekthez korábban már megvásárolt az állam 500 hektárnyi szántóföldet Hajdúnánás mellett, Palkovics László technológiai és ipari exminiszter pedig kormánybiztosként felügyelte a beruházást. Tiba István azonban most arról beszélt, hogy biztosan nem lesz itt futam 2024-ben. A csúszásról elmondása szerint januárban fognak tárgyalni a jogtulajdonos Dorna Sports nevű céggel, a kérdés az lesz, hogy a vállalat elfogadja-e a csúszást, vagy más helyszínt keres, ahol most is meg tudják építeni. Tiba István szerint amennyiben nem lesz versenypálya, úgy akár ipari parkként tudnák hasznosítani a területet.

Az RTL Híradó kereste az ügyben az Orbán-kormányt, annyit közöltek, hogy a MotoGP-pálya építése tavaly felkerült a felfüggesztett kormányzati beruházások listájára, a projekt megvalósításáról pedig azóta nem tárgyaltak.

Az rtl.hu felidézi, hogy 2008-ban a Gyurcsány-kormány is nekifogott egy MotoGP-pálya építésének a Balatonhoz közeli Sávolyon, szintén több milliárd forintot elköltve rá, azonban az akkori gazdasági válság miatt egy évvel később az a projekt is leállt.