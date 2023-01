P. L.;

harcok;ortodox karácsony;orosz-ukrán háború;

2023-01-08 12:12:00

Semmi nem lett az orosz-ukrán tűzszünetből

Ukrajna eleve elutasította az ajánlatot, de Oroszország sem tartotta be, amit ígért.

Kelet-Ukrajna több régióját bombázta Oroszország vasárnap, miután véget ért az ortodox karácsony idejére hirdetett 36 órás tűzszünet. Nem mintha előtte betartották volna, Ukrajna keleti és déli részén legalább hét megyében jelentettek orosz támadást, amelynek következtében legkevesebb három ember meghalt - számolt be a The Guardian.

Jaroszlav Janusevics, Herszon megye kormányzója szerint az orosz csapatok pénteken 39 támadást hajtottak végre, Herszon városában lakóépületeket és egy tűzoltósági épületet is tűz alá vettek, mindezek következtében egy elősegélynyújtó meghalt és hét civil megsebesült. A Bahmutot ért támadásokban ketten haltak meg és 13-an megsebesültek. Az oroszok az állítólagos tűzszünet első három órájában is 14 alkalommal lőtték az ukrán állásokat és három rohamot indítottak Luhanszk megye egy települése ellen Szerhij Haidai kormányzó szerint. A megszállt Krím-félsziget szevasztopoli kormányzója, Mihail Razvozsev ukrán dróntámadásról számolt be a fekete-tengeri orosz flotta kikötője ellen szombaton.

A brit védelmi minisztérium jelentésében megállapította, hogy a „tűzszünet” ellenére a harcok gyakorlatilag ugyanúgy folytatódtak az ortodox karácsony ideje alatt is, mint előtte.