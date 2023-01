V. A. D;

2023-01-09 13:25:00

Rég nem látott roham jött, de egyelőre kevés a babavárós gyerek

A roham egyértelműen az Orbán-kormány késlekedésének köszönhető.

Rég nem látott rohamot hozott a babaváró hiteleknél a tavalyi év vége. Miközben a Magyar Nemzeti Bank adatai alapján lakáshitelből az egy évvel korábbi felénél is kevesebbet – 112 milliárd forint helyett 49,5 forintot - folyósítottak novemberben a bankok, addig a szabadfelhasználású, de szintén többnyire lakáscélokra fordított, legfeljebb 10 millió forintos, államilag támogatott babaváró kölcsönből 32,7 milliárd forintnyi fogyott. Ez 2021 novemberéhez képest szintén visszaesés, ám korántsem akkora, mint ami lakáshiteleknél látható, októberhez képest ráadásul 4,1 százalékos növekedést jelent.

A roham egyértelműen az Orbán-kormány késlekedésének köszönhető, hiszen a konstrukció meghosszabbítása a nyári ígéret ellenére még karácsonykor is kétséges volt. A babaváró tavaly december 31-én kifutott volna, a vonatkozó rendeletre pedig egészen december 28-ig kellett várni: akkor egy éjszakai közlönyben a kormány meghosszabbította az igénylési határidőt 2024. december 31-ig. A kormányhivatalok téli szünete és a bankok 10 munkanapos ügyintézési határideje miatt ugyanakkor a pénzintézetek nagy része tavaly csak a december 15-ig benyújtott igényléseket tudta befogadni, emiatt vélhetően több fiatal is igyekezett még novemberben elcsípni a támogatási lehetőséget.

Az Erste Bank például az egész tavalyi, újonnan folyósított babaváró hitelállomány negyedét utalta ki november-decemberben. Ebben az időszakban a pénzintézetnél kétszerannyi babavárót vettek fel a házaspárok, mint egy mint egy évvel korábban – tájékoztatta lapunkat a bank.

A babaváró hitelt a házaspárok kamatmentesen igényelhetik, és amennyiben a beígért gyermek 5 éven belül megszületik, a futamidő végéig kamatmentes is marad. Ha a második gyermek is világra jön, a tartozás 30 százalékát, a harmadik gyermek megszületése esetén pedig a teljes összeget elengedik. A konstrukció feltételei ugyanakkor e kedvezmények nélkül számolva is sokkal kedvezőbbek a piaci alapú személyi kölcsönöknél, amelyek hitelköltségmutatója a jegybank adatai alapján novemberben már átlagosan 19,15 százalék volt.

A lakáspiac drasztikus visszaesése miatt ugyanakkor a továbbiakban szűkülhet az igénylők köre a babaváró esetében is, a tendenciát a tavaly év végi roham, az előrehozott kereslet vélhetően felerősíti – jelezte Szabó Alexandra, az Erste Bank Lakossági Fedezett Hiteltermék- és Portfóliómenedzsment területének vezetője. Hozzátette: az idei év fordulatot hoz a babaváró hitelek visszafizetésében is. Azoknak, akik 2020-ban az első gyermek születése után éltek a törlesztés felfüggesztésnek három évre szóló lehetőségével is - márpedig a babavárósok több mint a fele ezt teszi -, az idén kell megkezdeniük a törlesztést. A havi részlet ebben az esetben 46 ezer forint körül lesz, miután az ügyfelek döntő többsége a maximális összeget, azaz 10 millió forintot vett fel 20 évre.

Egyelőre kevesen vannak azok, akiknél három gyermek született, és emiatt az állam elengedte a teljes tartozást: ezek a házaspárok a babavárós adósok 0,2 százalékát teszik ki. Ez nem annyira meglepő, hiszen a babaváró program csak 2019 júliusában indult, azaz évente kellett volna egy gyermeket szülnie az érintett nőknek. Másfél-két év korkülönbséggel már nem lenne olyan szokatlan a gyermekvállalás. Szabó Alexandra tájékoztatása szerint ugyanakkor azok aránya sem éri el a 6 százalékot, akiknél a második gyermek után az adósság 30 százalékát engedték el.