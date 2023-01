Gál Mária;

korrupció;háború;

2023-01-10

Oroszországban sem háború, sem korrupció nincs

Vlagyimir Putyin kilépteti Oroszországot a Korrupcióellenes Államok Csoportjából (GRECO), valamint az Európa Tanács büntetőjogi egyezményéből. A vonatkozó törvényjavaslatot az orosz elnök hétfőn nyújtotta be az Állami Dumának, a szövetségi parlament alsóházának. A törvényhozás nyilván megszavazza az elnöki javaslatot, holott a Transparency International 2021-es korrupciós indexe szerint Oroszország a 180 országból a 136. helyen állt. (Nem sokkal fényesebb a helyzet Ukrajnában sem, ugyanezen index szerint Ukrajna a 122. volt.)

Putyin azzal indokolta javaslatát, hogy az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának döntése értelmében Oroszország már nem tagja a GRECO-nak. Amint arról lapunk is beszámolt, 2022 márciusában Oroszország kilépett az Európa Tanácsból, miután Ukrajna megtámadása miatt az ET Miniszteri Bizottsága az alapszabály 8. cikkelyét alkalmazva kizárta az országot. Ezzel Oroszország elveszítette a jelentések vitájában, jóváhagyásában való részvétel, illetve szavazati jogát is a GRECO-ban, a GRECO viszont ellenőrizheti az orosz vállalások és kötelezettségek teljesítését, ami az elnöki javaslat szerint „elfogadhatatlan helyzet Oroszország számára”.

A donyecki szeparatisták arról számoltak be, hogy az orosz erők elfoglalták a hónapok óta legvéresebb hadszíntérnek számító Bahmut város melletti Bahmutszke falut. Amennyiben igaz a közlés – merthogy az utóbbi időben több olyan orosz harci sikerről szóltak beszámolók, amelyek soha nem történtek meg -, akkor az az orosz erőknek kedvező fordulatot is hozhat a stratégiai jelentőségű Bahmutért folyó harcokban. Az állítólag elfoglalt falu a várostól északkeletre fekszik, közvetlenül az ugyancsak hevesen, de egyelőre eredménytelenül ostromolt Szoledar mellett. Ukrán források nem erősítették meg az orosz előrenyomulást, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap esti videoüzenetében még azt mondta, ebben a térségben folynak a legvéresebb harcok, de mind Bahmutot, mind Szoledárt tartják az ukrán csapatok.

Bahmutszke elfoglalása ugyanakkor azt is bizonyítja, hogy a Putyin által elrendelt egyoldalú karácsonyi tűzszünetet nem tartották be az orosz csapatok.

Hétfőn reggel több ukrajnai régióban, köztük Dnyipropetrovszk, Poltava és Harkiv megyében is újabb légiriadó volt. A Harkiv melletti Sevcsenkove faluban újabb civil célpontot, ezúttal a piacot érte orosz rakétacsapás, amelynek következtében egy személy meghalt, többen megsebesültek – köztük egy 13 éves gyerek.

A térségben akadozik a fűtés, az ivóvizet tartályokból, az élelmet elosztópontokról tudják beszerezni a helyiek. Minden, a civil infrastruktúrát érő orosz csapás az ő helyzetüket teszi elviselhetetlenné.