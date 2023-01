Felmentette egy cseh bíróság Andrej Babiš volt kormányfőt a Gólyafészek-ügyben

Gy. D.;

Csehország;korrupció;bírósági eljárás;Andrej Babis;

2023-01-09 18:06:00

Babiš ellen egy másik vizsgálat is folyamatban van a jogtalanul szerzett uniós támogatásokkal kapcsolatos ügyben, továbbá a francia sajtó szerint Franciaországban is vizsgálatot folytatnak vele szemben az ottani ingatlanjának megszerzésével kapcsolatban felmerült pénzügyi csalás gyanúja miatt. A volt miniszterelnök üdvözölte az ítéletet, ahogy nagy barátja, Orbán Viktor is. Az államügyész fellebbezést fontolgat.

Felmentette egy cseh bíróság hétfőn Andrej Babiš volt kormányfőt az uniós forrásokhoz való – jogosulatlan – hozzáférés érdekében elkövetett csalás vádja alól az úgynevezett Gólyafészek-ügyben – derül ki a Reuters hírügynökség beszámolójából.

Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetés és pénzbírság kiszabását kérte Babišra azzal vádolva őt, hogy 15 évvel ezelőtt elfedte egyik cégének tulajdonjogát annak érdekében, hogy jogellenesen mintegy kétmillió eurós uniós támogatáshoz jusson hozzá egy Prága közeli szabadidő- és konferencia-központ építéséhez.

A prágai városi bíróság bírája, Jan Šott szerint nem nyert bizonyítást, hogy Babiš – és az egyik menedzsere – bűncselekményt követett el. Az ítélet nem jogerős, az államügyész még megfellebbezheti, a Reuters pedig ezt is fontolgatja.

A volt miniszterelnök, aki tagadta bűnösségét, üdvözölte az ítéletet.

Szintén üdvözölte az ítéletet a volt cseh kormányfő nagy barátja, Orbán Viktor magyar miniszterelnök is, aki Twitter-bejegyzésében úgy fogalmazott:

„Jó látni, hogy a tények még számítanak. A legjobbakat kívánom Andrej Babišnak. Folytasd a küzdelmet!”

Glad to see that facts still matter! My best wishes to @AndrejBabis . Keep on fighting! https://t.co/66YPQVRIw6