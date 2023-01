nepszava.hu;

pártalapítás;Hadházy Ákos;Márki-Zay Péter;

2023-01-10 13:48:00

Hadházy nem csatlakozik Márki-Zay Péter új pártjához

Azt kéri a hódmezővásárhelyi polgármestertől, hogy fontolja meg szándékait.

„Régi barátságunkra és az irántad érzett változatlan és őszinte megbecsülésre tekintettel próbálok nagyon udvariasan, de lényegre törően fogalmazni: minden ellenkező híreszteléssel szemben én nem kívánok részt venni az általad most bejelentett párt munkájában” - írta Hadházy Ákos keddi Facebook-posztjában, sorait Márki-Zay Péternek címezve.

A független országgyűlési képviselő azt követően nyilvánult meg, hogy a hódmezővásárhelyi polgármester azt mondta, pártot alapít, s örülne, ha Hadházy Ákos is csatlakozna hozzájuk.

„Elmondtam neked személyesen is többször, de a jelek szerint nyilvánosan is szükséges: bármilyen új pártot csak erős alapokon, széleskörű összefogással, megfelelő időben szabad elindítani” - jelentette ki a politikus, majd ezt követően azzal folytatta, hogy ezek hiányában a legjobb szándékkal indított kezdeményezés is csak egy lesz az egyszemélyes törpepártok szomorúan hosszú sorában. Bárkinek, aki új ellenzéki formációban gondolkodik, hatalmas a felelőssége: nem szabad hamis reménnyel kecsegtetni az amúgy is csalódott ellenzéki szavazókat, hogy aztán – a projekt törvényszerű bukása után – még mélyebbre süllyedjenek az apátiába, még kevesebb embernek legyen kedve aktívan tenni hazánk sorsának jobbra fordításáért - magyarázta.

- zárta sorait Hadházy Ákos.