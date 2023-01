nepszava.hu;

2023-01-10 11:50:00

Körlevélben igyekszik nyugtatni hallgatóit a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem az Erasmus-ügy miatt

Remélik, hogy néhány napon belül lesz fejlemény az ügyben.

Levelet írt a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) alapítványi elnöke, miután - mint a Népszava elsőként beszámolt róla - az Európai Bizottság felfüggeszti az Erasmus programot az alapítványi formában működő egyetemeken.

Mint a 444.hu által megszerzett emailben Böszörményi Nagy Gergely írja, vélhetően csak félreértésről lehet szó, ugyanis a MOME a modellváltás óta meghússzorozta sikeres EU-s pályázatainak, együttműködéseinek értékét.

- fogalmazott, megjegyezve, hogy a hallgatók türelmét kéri az ügyben.

Korábban lapunk számolt be arról, hogy miután az Orbán-kormány továbbra is fideszes politikusok irányítása alatt tartja az alapítványi egyetemeket, egyelőre kihagyják azokat az EU egyes oktatási- és kutatási projektjeiből. Egyébként érdekes, de a területfejlesztési miniszter, Navracsics Tibor is azt mondta, hogy minden bizonnyal félreértésről lehet szó.