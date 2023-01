Rónay Tamás;

Németország;Ukrajna;tankok;Leopard;Olaf Scholz;

2023-01-10 17:04:00

Egyre nagyobb a nyomás Olaf Scholz német kancelláron, hogy harckocsikat szállítson Ukrajnának

Egyre erőteljesebben követelik a német kancellártól, hogy tankokat szállítson Ukrajnának, s csak az ellenzék, hanem a két koalíciós partner, a Zöldek és a liberálisok is. A kancellár még kivár.

Egyre nagyobb nyomás nehezedik Olaf Scholz német kancellárra, hogy harckocsikat szállítson Ukrajnának. A német kormányszóvivő pénteken bejelentette, negyven Marder típusú páncélozott harcjárművet küldenek Ukrajnába 2023 első negyedévében. Ezzel a felajánlással azonban nem elégedettek a német politikai élet szereplői, szerintük jóval nagyobb teljesítményű harckocsikkal is segíteni kell Kijevet az oroszokkal szembeni harcában. A koalíciós partnerek, de az ellenzék politikusai is úgy vélik, a berlini kormánynak meg kell hoznia a nehéz döntést. Scholz kabinetje sokáig arra hivatkozva utasította el ezt a lépést, hogy egyedül, a nyugati partnerek nélkül nem kíván harckocsikat szállítani. Ez az érv azonban a napokban megdőlt, miután Emmanuel Macron francia elnök bejelentette, hogy a II. öbölháborúban is bevetett AMX-10 RC harckocsikat küldenek az ukránoknak.

A nemzetközi nyomást fokozta a hétvégén Lengyelország is. A lengyel kormány ugyanis azt közölte, hajlandóak lennének a készletükben lévő Leopard tankokat átadni Ukrajnának. Mateusz Morawiecki miniszterelnök és Andrzej Duda elnök is azt közölte, hogy megbeszéléseket folytatnak az ügyben. Varsó azért tud lemondani a német tankokról, mert az amerikaiaktól 250 rendkívül modern Abrams harckocsit vásárol. Egy ilyen döntést nyilván Washington beleegyezésével tennének meg. Közben azonban a britek is jelezték, hogy tíz Challenger 2 harckocsit adnának át az ukránoknak, ami nem nagy mennyiség ugyan, de szintén lépéskényszerbe hozhatja Olaf Scholzot.

A háború kitörése után sokszor érte a szociáldemokrata-környezetvédő-liberális kabinetet, hogy túl lassan reagált nem csak Ukrajna támogatása, hanem az orosz nyersanyagról való lemondás tekintetében is. Mindenesetre a Keresztényszociális Unió (CSU) seeoni tanácskozásán Roberta Metsola, az Európai Parlament elnöke is amellett foglalt állást, hogy mielőtt harckocsikat kell szállítani Kijevnek. Kifejtette, fontos, hogy Európa továbbra is támogassa az ukránokat politikai, humanitárius és katonai szempontból. Ugyanakkor Európának is meg kell erősítenie saját védelmi erőit, és "valódi védelmi unióvá" kell válnia – hangoztatta. A CSU frakcióvezetője, Alexander Dobrindt egyenesen gyenge vezetőnek minősítette a német kancellárt. Roderich Kiesewetter, a Bundeswehr egykori tisztje, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) külpolitikai szakértője a Deutschlandfunk rádióban mindenesetre elismeréssel fogadta a Marderek Ukrajnába küldését. Rámutatott, hogy az Ukrajnának való szállításukkal egyértelművé teszik Oroszország számára: ha a Kreml nem teszi lehetővé a tárgyalásokat Ukrajnával, "a következő lépés a harckocsik személyzetének kiképzése, majd a szállítás lesz".

Marcus Faber, a liberálisok védelmi szakértője korábban a Rheinische Post című lapban azt állította, a régebbi típusú, a Bundeswehr által először 1965-ben üzembe helyezett Leopard 1 közepes harckocsikból akár 180-at szállíthatnának Ukrajnának, de ehhez a kiviteli engedélyre is szükség lenne. Figyelmeztetett arra, hogy az ukránok kifuthatnak az időből. Párttársa, a szintén FDP-tag Marie-Agnes Strack-Zimmermann, a védelmi bizottság elnöke a Neue Osnabrücker Zeitungban rámutatott, az európai partnerek azt várják, hogy Németország átadjon néhány harckocsit Ukrajnának. Mint mondta, az ukrán katonák szükséges kiképzését már ősszel meg kellett volna kezdeni. Valamivel visszafogottabban nyilatkozott a szintén FDP-s Wolfgang Kubicki, aki a Funke médiacsoport lapjainak elmondta, jó döntés lenne a Marderek után Leopardokkal is segíteni Ukrajnát, de ezzel kapcsolatban nem kellene Németországnak a partnerek nélkül lépnie.

Párttársa, Katrin Göring-Eckardt. a Bundestag alelnöke úgy vélte, mindenfajta fegyverrel segíteni kell Ukrajnát, s ezek közé tartoznak a Leopardok is. Robert Habeck gazdasági miniszter is így véli, a német politikusok közül ő volt az első, aki nehézfegyverek szállítását szorgalmazta Ukrajnának.

Ukrajna németországi nagykövete, Olekszij Makejev nemrégiben bizakodását fejezte ki, hogy a Marder gyalogsági harcjárművek után nyugati tervezésű harckocsikat is szállíthatnak Ukrajnának. "Optimista vagyok. A nagy orosz invázió kezdete óta eltelt csaknem egy év után Németországban sokan végre felismerték, hogy ez a háború Ukrajna létezéséről és az egész európai békéről szól" - mondta a Wirtschaftswoche című lapnak.

Az SPD társelnöke, Lars Klingbeil azonban egyelőre elutasítja, hogy a Marder után azonnal harckocsikat is szállítsanak Ukrajnának, mint mondta, egyelőre egyetlen másik ország sem szállít ehhez foghatóan nehéz harckocsikat. (A francia tankok nem ilyen nagy teljesítményűek.) Ugyanakkor nem akarta kizárni a Leopard harckocsik későbbi szállítását.

Komoly gondot jelent, hogy Németország nem rendelkezik elég utánpótlással. Mardereket felajánlott ugyan Berlin Kijevnek, de a meglévő 320 páncélozott harcjárműnek jó, ha a fele bevethető. A Leopardokkal még rosszabb a helyzet. Michael Roth, az SPD külpolitikai szakértője már hónapokkal ezelőtt úgy nyilatkozott: 13 európai ország összesen kétezer Leoparddal rendelkezik, ezen államoknak együttesen kellene ezekből néhányat Ukrajna rendelkezésére bocsátani.