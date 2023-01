P. L.;

Fidesz;gyógyfürdő;Csokonyavisonta;

2023-01-11 10:18:00

Győri fideszes képviselőnél landolt a somogyi gyógyfürdő

Az önkormányzat eredetileg úgy adta el a fürdőt egy vállalkozónak, hogy a 440 milliós vételárból 300 milliót gyakorlatilag ki sem kellett fizetni.

Az energiaválság miatt országszerte zártak be a fürdők, strandok és uszodák, a Somogy megyei Csokonyavisontán azonban december 16-án sikerült részlegesen újranyitni, miután a létesítményt korábban tulajdonló önkormányzati cég szokatlan körülmények között egy győri fideszes önkormányzati képviselő családi vállalkozásánál kötött ki - számolt be a 24.hu.

A lap szerint a fürdőt nyílt tenderen értékesítették, de csak egyetlen pályázó akadt, aki aztán azt két részletben átpasszolta a fideszes Hajtó Péter családjának. Az első tranzakció érdekessége, hogy Zömbik Imre barcsi építési vállalkozó úgy vette meg a fürdőt 440 millió forintért, hogy abból 300 milliót de facto ki sem kellett fizetnie, mivel a szerződés szerint ebből kellett elkezdenie hatvan munkanapon belül a fürdő műszaki helyreállítását. A 24.hu forrása szerint a helyzet tehát lényegében a következő:

Ezt követően adta tovább a fürdőt újabb fordulatként a Zömbik Imre tulajdonolta Bau-Lizéna Kft. a Hajtó Péter családi érdekeltségében lévő Hafe-Hungary Kft.-nek, előbb október 11-én a nyolcvan százalékos üzletrészét, majd november 21-én a maradék húsz százalékot is.

A 24.hu megkereste Zömbik Imrét, hogy ez esetben mégis miért pályázott a fürdőkomplexumra, és miként döntött úgy, hogy szinte azonnal tovább is adja a fideszes politikus családjának, azonban a vállalkozó egyik kérdésre sem óhajtott választ adni. Hajtó Péter jóval készségesebbnek bizonyult. A cég hivatalosan édesanyja nevén van, de elmondta, milyen fejlesztéseket hajtottak végre a részleges újranyitás érdekében. A vizet arzénmentesíteni kellett, mostanra pedig minden szükséges hatósági engedélyt megszereztek. A politikus elismerte, hogy gyors volt a tulajdonváltás, ennek oka az, hogy - mint fogalmazott - amikor „be akartak, be kellett szállniuk”, akkor megvásárolták az üzletrész 80 százalékát, a maradék 20-ra pedig opciós szerződést kötöttek, ezt érvényesítették később. A Bau-Lizéna Kft.-re azonban a későbbiekben is számítanak kivitelezőként - tette hozzá.

Arra a kérdésre, hogy miért nem ők pályáztak eredetileg, Hajtó Péter azt mondta, azért, mert eleinte nem érdekelte őket a fürdő, külsősként csatlakoztak a befektetéshez, miután megkereste őket a Bau-Lizéna Kft. A Hajtó-féle Hafe-Hungary Kft. elmondása szerint elsősorban rendezvényszervezéssel foglalkozik és fémipari érdekeltségeik is vannak. A fürdőüzemeltetésben mindennapos tapasztalatuk nincs, azt viszont a politikus megemlítette, hogy másfél éven át üzemeltetési igazgatóként tevékenykedett a győri önkormányzat uszodát üzemeltető cégében.

Harasztia Attila csokonyavisontai polgármester mindazonáltal megjegyezte, hogy Hajtó Péter már akkor megjelent a fürdő körül, amikor az önkormányzat a Bau-Lizénia Kft.-vel megkötött adásvétel gyakorlati teendőit intézte.

A fürdő teljes újranyitása a háborús vészhelyzetre és a gazdasági világválságra hivatkozva 2028. május 31-ig várható.