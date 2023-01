Korom Milán;

labdarúgás;kerékpár;megbetegedés;rákbetegség;

2023-01-12 11:22:00

Van sport a rák után

Sébastien Hallerről tavaly nyáron derült ki, hogy heredaganata van. A 28 éves elefántcsontparti válogatott labdarúgó a lesújtó diagnózis után kedden újra pályára lépett.

Táplálkozz helyesen és sportolj – hangzik el rendszeresen, amikor szóba kerül az egészséges életmód „titka”. Persze, az élet időről időre igazolja, hogy a betegség nem válogat, az élsportolói lét sem óv meg mindenféle kórtól. Sőt, van, hogy az okozza.

Sébastien Hallert tavaly nyáron 31 millió euróért szerződtette a Dortmund az Ajaxtól, a gólerős támadónak pedig nem kisebb feladatot szántak, töltse be az Erling Haaland távoztával keletkezett űrt. A futballista az egyik edzésen rosszul lett, majd alapos orvosi vizsgálatnak vetették alá, ekkor állapítottak meg nála heredaganatot. Emiatt kétszer is megoperálták és kemoterápiás kezelést is kapott.

Félévnyi vesszőfutás után Haller elkezdhetett edzeni, kedden pedig felkészülési mérkőzésén csereként lépett pályára a Fortuna Düsseldorf ellen. „Különleges pillanat volt ismét a pályán lenni, hat hónap után végre felölthettem a Dortmund mezét” – jelentette ki debütálása után Haller, aki rendkívül hálás azért, hogy rengeteg biztatást és üzenetet kapott.

Az orvosok szerint a here daganatos megbetegedése elsősorban 16 és 35 év között fordul elő, rizikófaktornak számít a herét ért trauma, mint például egy rúgás vagy ütés – ami egy focistánál igencsak benne lehet a pakliban. Ellenben amennyiben kezdeti stádiumban észreveszik a problémát, akkor akár 90-95 százalékos is lehet a gyógyulási esély.

2002-ben szintén hererákkal kezelték José Molinát, a Deportivo egykori kapusát. A nyolcszoros spanyol válogatott hálóőr csaknem egy évig nem védhetett, felépülése után viszont visszaverekedte magát a kezdőbe. Pályafutását 2007-ben fejezte be, aztán edzőként kezdett dolgozni. 2018-ban a spanyol szövetség sportigazgatónak nevezte ki, erről a posztról a katari vb után távozott, mivel a válogatott Marokkó ellen már a legjobb 16 között búcsúzott.

Hazánkban két másik kapus, Szeiler József, valamint Kövesfalvi István is hererákos volt. Előbbinél 1992-ben diagnosztizálták a problémát, akkoriban még nem volt kemoterápia, így esetében műtéttel távolították el a daganatot. Kövesfalvi később úgy nyilatkozott, nem kizárható, hogy egy rúgástól alakult ki a tumor, ám valószínűbb, hogy a kapusposzttal járó feszültség, szorongás nagyobb szerepet játszhatott a betegségben.

A legismertebb hererákkal diagnosztizált sportoló Lance Amstrong, akinek három százalékot adtak az orvosok arra, hogy életben marad, mivel későn vették észre a problémát. Armstrongnál áttétek alakultak ki, koponyájából három daganatot kellett eltávolítani, a tüdejében lévő csomókat pedig kemoterápiás kezeléssel pusztították el. Az amerikai országúti kerékpáros sikeri nagy részét azután érte el, hogy legyőzte a betegséget, ám később kiderült, hogy doppingolt, így megfosztották címeitől.

Torstein Traeen, a norvégok országúti kerékpárversenyzője nem csalt, ám éppen egy doppingvizsgálatnak köszönhetően derült ki, hogy hererákos, de ő, valamint az ötszörös olimpiai bajnok úszó, Nathan Adrian is kigyógyult ebből a betegségből.