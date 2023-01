MTI-Népszava;

2023-01-11 21:35:00

Legkevesebb öten meghaltak egy kabuli öngyilkos merényletben

Az afgán külügyminisztérium épülete előtt nagy közterületi forgalom idején robbantott egy férfi, akit előtte csomagot cipelve, Kalasnyikovval a vállán láttak.

Öngyilkos merénylet történt Afganisztánba a kabuli külügyminisztérium előtt, és robbanás tényét Halíd Zadran, az afgán főváros rendőrségének szóvivője is megerősítette, hozzátéve, hogy a merényletben öt civil vesztette életét. A fővárosban működő Hospital Emergency olasz humanitárius szervezet szerint több mint 40 sebesültet szállítottak be egy kabuli kórházba.

A támadás után a helyszínen készített és a közösségi oldalakon közzétett felvételeken több holttest is látható, és a merényletnek volt egy szemtanúja is. Dzsamsed Karími, az AFP sofőrje elmondta, hogy az autójában várakozott, amikor felfigyelt egy férfira, akinek vállán Kalasnyikov volt, és táskát cipelt. A férfi elhaladt Karími autója mellett, majd néhány másodperc múlva hangos robbanás hallatszott. A szemtanú szerint akár húsz-huszonöt áldozata is lehetett az öngyilkos merényletnek. A robbanás egy ellenőrzőpontokkal körülvett környéken történt, ahol több minisztérium és nagykövetség található. A merénylet időpontjában nagy volt a forgalom a közterületen.

A közelben lakó Hamid Karzai volt elnök elítélte a terrorcselekményt, mondván az emberiesség elleni bűncselekményt testesít meg és szembe megy minden emberi és muszlim értékkel. Egyben részvétét nyilvánította az áldozatok hozzátartozóinak. Bár az afganisztáni biztonsági helyzet jelentősen javult a tálibok 2021-es hatalomátvétele után, az elmúlt hónapokban számos pokolgépes merényletre került sor, ezek többségét az Iszlám Állam dzsihadista terrorszervezet helyi csoportja követte el.