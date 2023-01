Rédei Judit;

Görögország;Egyesült Királyság;Elgin-márványok;

2023-01-12 16:07:00

„Ezeket a szobrokat egyszerűen ellopták tőlünk” – Beintettek a briteknek a görögök, nem kérik kölcsön a saját elhurcolt kincseiket

Világosan cáfolta az athéni vezetés az Elgin-márványok visszatérésének mikéntjéről szóló híreket.

A múlt héten több hírügynökség is úgy értesült, aláírás előtt áll egy megállapodás, amelynek értelmében a British Museum hosszú távú kölcsönbe adná az intézményben őrzött Parthenon–frízeket, amelyek egy brit diplomata közreműködésével az 1800-as évek elején kerültek az Egyesült Királyságba.

Az Akropoliszt fosztogató Thomas Bruce, azaz Lord Elgin tevékenykedésének minősítése azóta is vitatéma, egyes londoni politikai körök hangoztatják, ő az enyészettől mentette meg a faragványokat, a görögök szerint viszont egyszerű tolvaj volt. Miután felszabadult a török uralom alól, Görögország 1834 és 1842 között többször is kísérletet tett a kincs visszaszerzésére, de sikertelenül, ahogyan a későbbi próbálkozások is kudarcot vallottak. A leghangosabban, két alkalommal is, a filmsztár Melina Mercouri, akkori görög kulturális miniszter lépett fel, előbb 1983.-ban, majd tíz évvel később is követelte a kincsek visszaszolgáltatását. 2018. nyarán Alekszisz Ciprasz akkori miniszterelnökként, ugyancsak próbálkozott Londonban, de hiába.

A Brexit bejelentését követően az athéni kormány az Európai Bizottság támogatását kérte a repatriáláshoz, de a brüsszeli testület elutasította a szerepvállalást, miközben a világ kultúrkörei, az UNESCO, de még az akkori trónörökös, ma uralkodó, III. Károly is hangot adott a véleménynek, miszerint az Akropolisz ékeinek otthona Athén. Ami az athéni körülményeket illeti, a 183 millió dolláros beruházással megvalósult, 2009-ben megnyitott 14 ezer négyzetméteres üvegépületben, csúcstechnológiai megoldások biztosítják a megfelelő klímát és persze a tárgyak védelmét. Az új múzeumban a frízek számára kialakított tér azonban üres maradt, miközben a becses tárgyakat jelenleg a British Museum egy lerobbant szárnyában őrzik. Eközben brit miniszterelnökök sora Margaret Thatcher, Theresa May, Boris Johnson és most Rishi Sunak is egy elavult törvény mögé bújva akadályozta meg az érdemi kormányzati szintű tárgyalásokat. A British Museum, amelynek irányítója George Osborne bolt pénzügyminiszter, most úgy tűnik, saját szakállára folytatott két éven keresztül titkos tárgyalásokat a görögökkel, és az év végén kiszivárgott a bíztató hír, napokon belül megszületik a megállapodás.

A kedélyeket azonban Athénban alaposan lehűtötték, a görögök jelezték ugyanis, hogy a brit intézmény nem tulajdonosa a birtokában lévő márványoknak, így „nincs joga kölcsönadni” őket. Kiriákosz Micotákisz miniszterelnök az egyik görög tévécsatornán úgy nyilatkozott, minden erejével azon dolgozik, hogy a márványok ne ideiglenesen, hanem végleg hazakerüljenek. A Reuters elemzője szerint ezt már az idén nyári választásokra való felkészülés jegyében is mondta. „ Nem remélek azonnali eredményt, de ha a görög nép bizalmat szavaz nekem, akkor a választások után elérhető a cél - fogalmazott.

Álláspontunk változatlan: a szobrokat egyszerűen ellopták tőlünk-– idézte az aktuális görög kulturális minisztert a Kathimerini című görög lap.