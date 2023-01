nepszava.hu;

Egyesült Királyság;The Guardian;zsarolóvírus;

2023-01-12 19:07:00

Rosszindulatú zsarolóvírus támadta meg a The Guardian szerkesztőségét

A lap szerint egy nagyon kifinomult támadás történt, ugyanakkor az előfizetők adatai nem kerültek veszélybe.

Decemberben egy zsarolóvírus férkőzött be a brit The Guardian szerkesztőségi rendszerébe, s a támadók ennek során a munkatársak személyes adataihoz is hozzájutottak - erősítette meg közleményében a lap.

Az incidenst rendkívül kifinomultnak nevezték, amelynek során egy harmadik fél jogosulatlanul férhetett hozzá a hálózat egy részeihez. Gyanújuk szerint egy olyan rosszindulatú szoftvert tölthetett le valaki, amely aztán végigfertőzte az egész rendszert.

A The Guardian azt hangoztatta, nincs okuk azt feltételezni, hogy az olvasók és előfizetők személyes adataihoz hozzáfértek volna az elkövetők. A támadásról értesítették az Egyesült Királyság adatfelügyeleti hatóságát, az Information Commissioner's Office-t, valamint a brit rendőrséget. A munkatársaknak kiküldött tájékoztatás szerint nincs bizonyíték arra, hogy az így megszerzett adatok kikerültek volna a világhálóra. A támadást december 20-án észlelték, és a vállalat technológiai infrastruktúrájának egyes részeit érintette. A munkatársak - akiknek többsége otthonról dolgozik - továbbra is képesek voltak a lap előállítására, s az online publikálást sem érintette az incidens. A kiadó szerint nem ők voltak a célpontjai a bűncselekménynek.

A The Guardian külső szakértőket vett igénybe a támadás mértékének felmérésére és rendszereinek helyreállítására. Bár a Guardian arra számít, hogy néhány kritikus rendszer „a következő két héten belül” újra működőképes lesz, ennek ellenére február elejére halasztották a kötelező szerkesztőségi visszatérést.