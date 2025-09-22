Továbbra is késésekkel és járattörlésekkel kell számolniuk az utasoknak, miután szombaton kibertámadás érte a beszállítási rendszerek szolgáltatóját. A brüsszeli, a berlini, a dublini és londoni repülőtereken is fennakadásokról számoltak be, van, ahol kézzel írt beszállókártyák kiállításával történik az utasregisztráció.
Emellett egy sor más, állami stratégiai beruházás tervdokumentációját is megszerezhették.
A lap szerint egy nagyon kifinomult támadás történt, ugyanakkor az előfizetők adatai nem kerültek veszélybe.
A Kaspersky az éves Security Bulletin sorozatának keretében közzétette az egyes iparágakat veszélyeztető fenyegetéseket, köztük azokat is, amelyekkel a jövő évben is számolniuk kell a szakembereknek.
A nyomozóiroda szerint a napokban öt kórházi hálózatot fertőztek meg zsarolóvírusokkal, és több száz intézmény juthat hasonló sorsra.
Ez lehet az Egyesült Államok történetének legnagyobb számítógépes támadása egészségügyi intézmények ellen.
Donald Trump belbiztonsági tanácsadója egyértelmű bizonyítékokra hivatkozva közölte az amerikai kormányzat véleményét.Az Egyesült Államok hivatalosan is Észak-Koreát nevezte meg a WannaCry zsarolóvírus-támadás felelősének. Májusban 150 országban több mint 300 ezer számítógépen jelent meg a zsarolóvírus, kórházakat, bankokat és vállalatokat is érintett a támadás több milliárd dolláros kárt okozva - informál az Euronews.
A Locky nevű zsarolóvírus új változatának megjelenése és terjedése miatt adták ki a közleményt.
A 23 éves Marcus Hutchins bevallotta bűnösségét egy korábbi ügyben, amelyben azzal gyanúsítják, hogy banki rendszerek megkárosítására alkalmas vírusok készítésében vett részt. Óvadék ellenében szabadlábra helyezték.
Azután, hogy a WannaCry vírus több százezer gépet fertőzött le bő egy hónappal ezelőtt, hétfőn egy másik zsarolóvírus, a Petya is támadni kezdett. Alig két nappal később, szerdán már fel is bukkant egy faék egyszerűségű megoldás, amivel megállítható a rosszindulatú kód terjedése. Ezen a ponton fel is lélegezhetnénk, hiszen megszületett az ellenszer, minden mehet tovább a megszokott medrében. A kiberbiztonsági szakembereknek azonban már nem ennyire felhőtlen az örömük. Úgy is mondhatjuk, nagyon rossz előérzetük van – írja a hvg.hu.
Nem voltak veszélyben a lakossági felhasználók adatai és eszközei a múlt pénteken világszerte észlelt kibertámadássorozatban, a Telenor előfizetői változatlanul használhatják készülékeiken az internetet - ezt Sárvári Richárd, a Telenor megbízott műszaki vezérigazgató-helyettese közölte a mobilszolgáltató társaság új tarifacsomagjait bemutató sajtótájékoztató után.
A Microsoft szerint a világ kormányait is felelősség terheli amiatt, hogy péntek óta egy zsarolóvírus tombol az interneten.