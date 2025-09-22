Zsarolóvírus - Csak egy jövendő kiberkatasztrófa előhírnöke volt?

Azután, hogy a WannaCry vírus több százezer gépet fertőzött le bő egy hónappal ezelőtt, hétfőn egy másik zsarolóvírus, a Petya is támadni kezdett. Alig két nappal később, szerdán már fel is bukkant egy faék egyszerűségű megoldás, amivel megállítható a rosszindulatú kód terjedése. Ezen a ponton fel is lélegezhetnénk, hiszen megszületett az ellenszer, minden mehet tovább a megszokott medrében. A kiberbiztonsági szakembereknek azonban már nem ennyire felhőtlen az örömük. Úgy is mondhatjuk, nagyon rossz előérzetük van – írja a hvg.hu.