Rostoványi András;

Egyesült Államok;abortusz;Joe Biden;Republikánus Párt;önrendelkezési jog;

2023-01-14 17:00:00

A Biden-kormányzat mindenki számára elérhetőbbé tette az abortusztablettát, a konzervatívok azonban akadályoznák a terjesztését

Új front az abortuszvitában.

A nők önrendelkezési joga az amerikai politika egyik legfontosabb csatatérévé vált, amióta a Legfelsőbb Bíróság konzervatív többsége tavaly júniusban megsemmisítette az abortusz alkotmányos védelmét félévszázadon át biztosító Roe v. Wade precedenst. Az ítélet következtében az 50 amerikai államból 13-ban szinte teljes abortusztilalom lépett érvénybe. Joe Biden amerikai elnök azóta használja a szövetségi kormányzat meglehetősen szűk mozgásterét, hogy - amennyire csak lehet - hozzáférést biztosítson a nőknek a művi vetéléshez, miközben a republikánus törvényhozók helyi szinten próbálják az ilyen törekvéseket ellehetetleníteni.

Az erőfeszítések következtében egy új front nyílik a magukat “életpárti”-nak aposztrofáló abortuszellenes konzervatívok és az öndefinícójuk szerint “választáspárti” azaz az abortusz jogához ragaszkodó liberálisok végeláthatatlan küzdelmében. A körvonalazódó konfrontáció az úgynevezett “abortusztabletta” körül forog.

Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) múlt kedden szabályváltoztatással könnyítette meg az abortusztabletták forgalmazását. A döntés révén patikák és az online gyógyszertárak is értékesíthetik azt, amennyiben megkapták az előírt tanúsítványt az FDA-tól. Az igazságügyi minisztérium ugyanezen a napon kiadott egy 21 oldalas állásfoglalást, amely egy 1873-as törvényre hivatkozva kimondta: a posta még az abortuszt tiltó államokba is kézbesítheti a gyógyszereket. A jogi szakvélemény rámutatott, hogy a mifeprisztont és mizoprosztolt másra is fel lehet haszálni (például természetes vetélések vagy gyomorfekély kezelésére), vagyis nem biztos, hogy a címzett azokat illegálisan kívánja azokat felhasználni.

Az egyik legkonzervatívabb amerikai államnak, az abortuszt a nemi erőszak áldozatainak is tiltó Alabamának a republikánus főügyésze, Steve Marshall a napokban arra utalt, hogy még az abortusztablettát használói ellen büntetőeljárást is indíthatnak. A jogalapot egy 2006-os törvény biztosítaná, amelyet eredetileg az illegális metamfetamin laborok egészségkárosító gázoknak kitett kisgyermekek védelmében hoztak, de későbbiekben legális gyógyszereket vagy illegális szereket használó terhes nők ellen is alkalmaztak. E szabályozás alapján akár 99 év börtönbüntetést is kiszabhatnának azokra a nőkre, akik gyógyszeresen szakítják meg terhességüket.

Marshall fenyegetése valószínűleg csak a potenciális felhasználók megfélemlítésére szolgál. A prominens amerikai abortuszellenes mozgalmak mindenesetre elhatárolódtak a nyilatkozattól. Hangsúlyozták: a terhességmegszakító gyógyszerek terjesztőivel szembeni fellépést támogatják, nem a művi vetélést választó nőkkel, akiket ők áldozatnak tekintenek.

Az “életpárti” szervezetek más módszerekhez folyamodnak, február elejére például tüntetéseket és országos bojkottot hirdettek azon gyógyszertár-láncok ellen, amelyek készleten akarják tartani az abortusztablettákat. A nyomásgyakorlás a gyógyszerek árusításán gondolkozó kisebb patikák elrettentését is szolgálja.

Texasban például napirendre kerülhet egy törvényjavaslat, amely arra kötelezné az internetszolgáltatókat, hogy tiltsák le a hozzáférést az ilyen szereket árusító oldalakhoz.

A Republikánus Párt láthatóan prioritásként kezeli az abortusszal kapcsolatos kérdéseket, még szövetségi szinten is. Ezt tükrözi, hogy a képviselőházban többséggel bíró frakciója két szimbolikus javaslatot is megszavazott ez ügyben. Az ellenzék azonban a téma erőltetésével saját politikai pozíciójukat gyengítik, ezt bizonyították a félidős választások is, ahol a konzervatívok részben abortuszkritikus álláspontjuk miatt szerepeltek le. Erre hívta fel párttársai figyelmét Nancy Mace dél-karolinai képviselő, aki szerint a republikánusoknak centristább kellene megközelíteni például a fogamzásgátlást kéne hozzáférhetőbbé tételén, a nemi erőszak és vérfertőzés áldozatául esett nők védelmét megerősítésén kéne munkálkodniuk. Józan szavai azonban aligha hatják meg az életpárti mozgalmak kegyeit kereső republikánus vezetőket.