P. L.;

rendőrség;gyász;rendőrgyilkosság;

2023-01-13 20:15:00

Szirénával és gyertyagyújtással emlékeztek az újbudai rendőrgyilkosság áldozatára

Személyes hangvételű bejegyzésben búcsúzott a BRFK.

Személyes hangvételű bejegyzést tett közzé a Budapesti Rendőr-főkapitányság a csütörtökről péntekre virradó éjszaka meggyilkolt főtörzsőrmester, Baumann Péter emlékére. Ebben egyebek között azt is tudatták, hogy délután egy órakor felsírtak a szirénák a Budapesti Rendőrfőkapitányság összes objektumában, délután öt órától pedig gyertyagyújást tartottak érte bajtársai és parancsnokai a XI. Kerületi Rendőrkapitányságon.

Mélyen meg vagyunk rendülve, nemcsak mi budapesti rendőrök, hanem az egész ország rendőrsége. (...) A fájdalom, a döbbenet leírhatatlan - fogalmazott bejegyzésében a BRFK.

A bejegyzésben felidézték azt is, hogy Baumann Péter szolgálata alatt hétszer részesült önkormányzati jutalomban a közösség biztonságáért végzett munkájáért. Hivatása az életét is jelentette, szerelme, Niki szintén hivatásos állomány tagja egy társszervnél. A 29 évesen elhunyt rendőrt „családját, különösen édesanyját rajongásig szerető emberként ismerték”. 32 esztendős bátyja, István is gyászolja, hasonlóképp kollégái és barátai a XI. Kerületi Rendőrkapitányságon.