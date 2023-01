P. L.;

2023-01-13 18:56:00

Kigyúrt, agresszív, zavart férfiként jellemezték az újbudai rendőrgyilkost

Már a gyilkosság előtti napon is zaklatta a szomszédokat.

A környéken lakók szerint már napokkal a csütörtök esti rendőrgyilkosság előtt zavartan viselkedett Sz. Szilárd, akit egyébként is indulatos emberként tartottak számon a hvg.hu cikke szerint.

Másfél hónappal ezelőtt kutyasétáltatás közben találkoztam vele. Nagyon felhúzta, hogy hamarosan fizetni kell a parkolásért a környéken, szidta az önkormányzatot, és azt mondta, hogy majd kitépi a fizetést jelző táblákat a földből - mesélte egy lakó a lapnak. Hozzá hasonlóan mások is kigyúrt, kötekedő férfinak írták le az elkövetőt, és felmerült, hogy valamilyen szert is fogyaszthatott, mivel időnként zavartan viselkedett. A gyilkosság előtti napon is több szomszédhoz becsöngetett, dörömbölt, s ugyanez fokozódott másnap. Dörömbölni, kiabálni kezdett, majd később azt észlelte, hogy „hangokat hallott”, emiatt pedig „ki kell mentenie” a felette lakó idős nőt a lakásából. A nő ajtajának kilincsét egy kalapáccsal elkezdte szétverni, mire a szomszédok kihívták a rendőröket, akikre némi habozás után rátémadt egy 17 centis pengehosszúságú késsel. A Központi Nyomozó Főügyészség szerint Baumann Pétert szívtájékon szúrta meg, ebbe halt bele a 29 éves főtörzsőrmester. Rajta kívül egy kollégáját a bal combján, egy másikat pedig a karján és a mellkasán szúrta meg.

A támadás után Sz. Szilárd kirohant a házból és a villamosmegálló felé futott, itt érték utol a rendőrök és figyelmeztető lövést adtak le, felszólítva az elkövetőt, hogy adja meg magát. Miután engedelmeskedés helyett a gyilkos azt hajtogatta, hogy a rendőrök a gyilkosok, s futni kezdett, az egyik intézkedő rendőr lábon lőtte. Még ekkor is próbált elszaladni, de elesett, a rendőröknek ekkor sikerült elfogniuk.