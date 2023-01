Batka Zoltán;

2023-01-14 06:15:00

„Kis távolságon belül a kés veszélyesebb mint a pisztoly” – A TEK-et nem riasztották az újbudai rendőrgyilkosság előtt

Hősi halottá nyilvánították a 29 éves Baumann Péter rendőr főtörzsőrmestert. Megölték, amikor két társával egy őrjöngő férfit próbált megfékezni Budapesten.

A helyszínelés már véget ért, a vérnyomokat is feltakarították péntek délre, csak az újbudai, Lecke utcai bérház kapualjban pislákoló gyertyák emlékeztettek a csütörtök éjjeli tragédiára. Az itt élők a történtek után fél nappal is döbbenten, szűkszavúan meséltek a történtekről. Szavaikból és a rendőrségi, ügyészségi beszámolókból állnak össze a végzetes percek eseményei.

A bérház egyik lépcsőházában élt egy – többek szerint zavart vagy tudatmódosító szert használó – férfi, aki már korábban is zaklatta lakótársait, csütörtök éjjel pedig ámokfutásba kezdett. Kalapáccsal betörte egyik szomszédja lakásának bejárati ajtaját. Volt, aki úgy tudta, a férfi „hangokat hallott”, ezért őrjöngött. A rémült lakók este 10 óra 11 perckor hívták a rendőrséget. Több egyenruhás, köztük a 29 éves Baumann Péter rendőr főtörzsőrmester, körzeti megbízott percek alatt a helyszínre ért, és a folyosón „intézkedés alá vonták a férfit.” Pár másodperccel később tragikus fordulatot vettek az események.

Amikor „megkezdték a férfi bilincselését”, a kisportolt, erős férfi hirtelen kitört. Előrántott egy 17 centiméter pengehosszúságú kést és a lépcsőházban a rendőrökre támadt. Mindhármukat megsebesítette. Az egyik rendőrt a bal combján szúrta meg. Egy másikat a karján és a mellkasán talált el. Baumann Pétert szívtájékon érte az egyik szúrás. Az őrjöngő férfi ezután egérutat nyert, egy az RTL által bemutatott videófelvételen a támadó már a Fehérvári úti villamosmegállónál látható. A földön feküdt, kivehetetlenül üvöltött, miközben mellette két rendőr fegyvert fogott rá. Hiába szólították fel, hogy feküdjön hasra, megpróbált elfutni. Ekkor az egyik rendőr – miután korában már leadott egy figyelmeztető lövést – lábon lőtte. A támadó még néhány méter futott, aztán a földre rogyott, és azt üvöltötte: „Meg akarnak ölni!”

– emlékezett vissza a lövésekre egy környéken élő. A lövéssel ártalmatlanná tették ugyan a támadót, de ez már nem segíthetett Baumann Péter főtörzsőrmesteren. A fiatalember olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy bár kórházba szállították, nem sokkal éjfél után életét vesztette. Pintér Sándor belügyminiszter Baumann Pétert hősi halottá nyilvánította és soron kívül előléptette főhadnaggyá.Orbán Viktor kormányfő együttérzését fejezte ki a meggyilkolt rendőr hozzátartozóinak. Péntek este az elhunyt rendőrre gyászolók sokasága emlékezett az újbudai rendőrkapitányságnál.

A Központi Nyomozó Főügyészség a bűncselekmény mielőbbi teljes körű kivizsgálása érdekében nyomozócsoportot hozott létre. Az ügyészség nem válaszolt az üggyel kapcsolatos kérdéseinkre, így arra sem, tudtak-e a kivonuló rendőrök arról, hogy az elkövető kiszámíthatatlan, fegyverrel is rendelkezhet. Törvény szerint veszélyes, fegyveres elkövetővel szemben elsősorban a Terrorelhárítási Központ (TEK) segítségét kell kérni, kivétel, ha a rendőrségnek annyira gyorsan kell egy helyzetre reagálnia, hogy már nincs idő a kommandó riasztására. Ilyenkor ugyanis az utcai járőrnek is fel kell vennie a harcot a fegyveres támadóval. Bár az ügyészség nem válaszolt ezzel kapcsolatos kérdéseinkre, úgy tudjuk, hogy az újbudai esetben a TEK nem kapott riasztást.

Lapunk kérdéseket tett fel arról is, hogy az intézkedő rendőrök milyen védőfelszereléssel rendelkeztek. A Belügyminisztérium közlése szerint az érintett rendőrök „a rendszeresített eszközökkel rendelkeztek.” Hozzátették: „A közterületi szolgálatot ellátó állomány rendelkezik rendőrbottal, vegyi eszközzel, bilinccsel, szolgálati lőfegyverrel.

A gépkocsival szolgálatot teljesítő teljes állomány rendelkezik lövedékálló mellénnyel, amit saját elhatározásból vagy utasításra alkalmazhat saját életének és testi épségének megóvása érdekében.”

További részleteket a tárca nem közölt, közrendvédelemmel foglalkozó forrásunk ugyanakkor felhívta a figyelmet arra: a zárt helyen, testközelben előrántott kés a létező legveszélyesebb fegyver, az ilyen támadás úgyszólván kivédhetetlen.

„Kis távolságon belül a kés veszélyesebb mint a pisztoly” – vélekedett Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő, aki maga is volt kommandós. „Ha valakire 6 méteren belül kést rántanak az szinte biztos lehet abban, hogy nem ússza meg sérülés nélkül.” Tarjányi Péter szerint puszta kézzel még egy küzdősportokban jártas kommandós is legfeljebb annyit tud elérni egy a késes támadóval szemben, hogy a saját életét megóvja, ám szinte biztos, szerez valamilyen szúrt vagy vágott sérülést. Más forrásunk is arra figyelmeztetett, hogy senki ne higgyen a filmekben látható jelenetekben, amikor a főhős könnyedén lefegyverez egy késes támadót.

Nem ez volt azt első, hogy késelés áldozatává váltak rendőrök. 2020-ban Újpesten egy nagyon hasonló eset történt. Egy zavart állapotú, szomszédai ajtaján dörömbölő férfihoz riasztották a rendőröket. A férfi hirtelen kést rántott a rendőrökre: egy 26 éves rendőr őrmestert olyan súlyosan megsebesített, hogy életet csak a gyors orvosi beavatkozással lehetett megmenteni. Akkor járőrtársa önvédelemből lelőtte a késes támadót, aki a helyszínen meghalt.